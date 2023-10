Amanta pe care Călin Donca a dus-o în căminul conjugal, lângă soție, se poate „lăuda” cu un trecut de-a dreptul spumos. Vacanțe, petreceri în localuri de fițe, haine scumpe, totul pe spatele unui afacerist turc stabilit de 15 ani în Capitala țării noastre. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ahmet Reyhan scoate de la naftalină povestea de dragoste trăită alături de Beatrice, amanta lui Călin Donca, ba chiar dezvăluie, printre altele, detalii explozive despre legătura dintre tânără și milionarul din Brașov. Cum a ajuns Călin cu Beatrice la braț la masa din Loft rezervată de afaceristul turc, și nu numai, aflați în rândurile de mai jos!

Reamintim că, în urmă cu doar două zile, CANCAN.RO dezvăluia, în exclusivitate, identitatea tinerei care i-a pus inima pe jar lui Călin Donca, bărbat căsătorit și cu cinci copii acasă (vezi AICI detalii). Iar tânăra l-a ațâțat atât de rău pe milionarul „cazat” la IPJ Brașov încât el o ducea pe fată la fel și fel de petreceri, bineînțeles cu acordul soției care nu părea să aibă vreun cuvânt de spus ținând cont că și ea se afla în incinta localurilor în care soțul petrecea alături de amantă. Publicația noastră a adus în atenție și aceste informații, cu tot cu imagini de necontestat, iar totul poate fi vizualizat AICI. Acum, ies la iveală detalii ireale despre Beatrice, toate divulgate, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, de fostul său partener, Ahmet Reyhan, un afacerist turc stabilit în București de circa 15 ani.

„Era masa mea la care a venit și domnul Donca”

Uite plecarea în Abu Dhabi, nu e plecarea în Abu Dhabi! Ahmet Reyhan a reușit să le strice ploile celor doi amorezi în momentul în care și-a anulat plecarea și a lansat intenția de a participa la petrecerea organizată în clubul Loft, acolo unde el avea o masă rezervată. Masă la care au poposit… Călin Donca și amanta, cea care i-a fost iubită afaceristului turc.

„Eu, cu fata asta, cu Beatrice, m-am cunoscut în noiembrie anul trecut în Loft, în București. Ea e din Suceava, nu e din București, iar în martie 2023 a venit în București și am început o relație. Am fost în vacanțe, în Turcia, doar că domnișoara a fost mai mult pe interes și m-am despărțit de ea prima dată în mai, dacă nu mă înșel. Chiar după 1 mai din Mamaia pentru că era ciudățel comportamentul pe care l-a avut pe 1 mai la Loft. O lună, sau ceva de genul, am stat despărțiți și, după, un prieten comun, tot din Suceava, îmi spunea că îi e ei dor de mine și chestii din astea, apoi ne-am împăcat. Dacă nu mă înșel, când a fost ziua ei, în august, dar greu să spun data exactă, oricum are pe Instagramul ei postările fără mine, dar cu darurile pe care le-a primit de la mine, am fost în Mamaia, în Opera, și am simțit ceva ciudat la ea. A fost ziua ei, eu încercam s-o fac fericită pe ea, sute de trandafiri în cameră, șampanie, dar comportamentul ei era ciudățel. Și am presimțit că vorbise cu cineva. După, când ne-am întors de la Mamaia, iar ne-am despărțit. Comportamentul ei nu-mi plăcea. Apoi ea tot încerca să mă caute pe mine, dar eu nu am mai vorbit cu ea foarte mult pentru că i-am zis că nu mă face fericit cu opulența din capul ei. Dacă observați în articolul pe care l-ați făcut dumneavoastră, îmbrăcămintea, cap coadă, era cumpărată de mine.

După aceea, eu trebuia să plec în Abu Dhabi, aveam o treabă, aveam masă în Loft la Black Party, dar n-am vrut să merg fiindcă aveam treabă în Abu Dhabi. N-am plecat și ea brusc nu-mi mai scria nimic. Din anturajul ăsta comun pe care-l avem, dacă n-am putut să plec în Abu Dhabi, am sunat și am anunțat că merg la masa mea din Loft. Pentru că, inițial, era masa mea la care a venit și domnul Donca. Eu nu eram și am aflat de la prieteni. Totuși, încercând să vorbesc cu ea am fost în Suceava. Și ea îmi zicea că se înțelege bine cu Donca. Pe bune?! Zic «Acum ești cu un bărbat căsătorit, care are 5 copii și a dat declarații peste declarații că o iubește pe nevastă-sa și pe copii?» Și ea zicea că are afacere cu ei, nu știu ce”, a declarat Ahmet Reyhan, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Domnișoara mi-a făcut viața un calvar”

În continuare, Ahmet aduce în atenție și alte evenimente la care Donca și Beatrice au participat împreună, ba chiar mărturisește că tânăra a încercat să-i intre în grații și unui prieten de-ai afaceristului turc. Totul la scurt timp după ce el și bruneta s-au despărțit.

„Când a fost Călin Donca la un eveniment cu milionari în Fratelli, în Mamaia, de închiderea Loft-ului, ea a fost după el acolo. Nu m-a deranjat că a fost cu Donca fiindcă oricum știam și Călin umblă din floare în floare din câte știu eu. Dacă ea a văzut că eu n-o mai bag în seamă, a început să se dea la un prieten de-ai mei din Turcia și după 5 minute a început să-i trimită poze nud. E o domnișoară care citește cartea «Arta manipulării» și încearcă să-i facă pe bărbați. Cu Donca știu că a avut o relație scurtă pentru că, după ce s-a întors cu el de la mare, a doua zi, a început să-i scrie prietenului meu din Turcia. El, pentru că mă știe pe mine, imediat mi-a scris: «Băi, vezi că fata asta cu care ai fost tu a început să-mi scrie mie». Îmi trimitea screenshot-uri.

Cu Donca… nu știu cu ce scop a fost. Sincer să fiu, domnișoara mi-a făcut viața un calvar. M-a făcut la creier, într-un fel. După am înțeles că ea se cunoștea cu Donca de mai multă vreme, dinainte să mă cunoască pe mine. A mai fost cu el. Ba chiar am fost peste ea în Suceava și am prins-o și cu alți bărbați.

Aveam poze cu ea, dar din păcate am șters tot pentru că nu mai voiam să-mi amintesc de ea. Eu voiam să-mi fac o relație cu ea, gândurile mele erau altele despre ea, dar ea are altceva. Oricum, pe contul ei are poze. Nu apar eu, dar sunt plimbări, lucruri cumpărate de mine. Chiar are o poză în balconul meu, în casa mea. Eu din cauza ei am ajuns la spital. Am avut niște necazuri din cauza ei”, a conchis afaceristul turc.

