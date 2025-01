Fostul soț al Simonei Halep, propulsat într-un post-cheie! Toni Iuruc a ajuns să lucreze pentru un „strigoi comunist”!

Divorțul de Simona Halep pare să fi fost doar începutul unor schimbări radicale în viața lui Toni Iuruc. Fostul soț al campioanei a ajuns acum să ocupe un post neașteptat, într-o locație cu o istorie impresionantă, dar lăsată de izbeliște mulți ani. Un… „strigoi comunist”, cum s-ar spune.

Restaurantul Casa Albă, situat în Băneasa, este o emblemă a vremurilor comuniste, cunoscut pentru mesele festive și evenimentele selecte organizate doar pentru „elitele” vremii. Cu toate acestea, nu a mai cunoscut gloria de altădată în ultimii ani, funcționând aproape exclusiv pentru evenimente restrânse. În ciuda stării sale de semi-abandon, locația continuă să aibă un potențial uriaș datorită amplasării și reputației din trecut.

Citește și: Simona Halep, imaginile cu care și-a șocat fanii de Sărbători: ”Dacă arata așa, nu o suspendau ăștia 2 ani din circuit”

Aici intră în scenă Toni Iuruc. Deși în urmă cu un an acesta nega cu vehemență orice implicare în Casa Albă, lucrurile par să fi luat o turnură neașteptată. La vremea respectivă, paparazzii CANCAN l-au surprins în preajma locației, iar fostul soț al Simonei Halep a declarat:

„Nu, nici vorbă să cumpăr, afacerile pe care le am merg foarte bine. Am fost la un văr de-ai mei, care are locul încă dinainte de Revoluție. Am discutat cu muncitorii și atât.”

Acum, însă, situația s-a schimbat complet. Surse apropiate susțin că Toni a acceptat să devină managerul restaurantului, iar oferta i-a venit de la nimeni altul decât Dani Caramihai, vărul său și patronul grupului Fratelli, cunoscut pentru succesul afacerilor sale din domeniul HORECA.

Casa Albă, în mâinile familiei Caramihai

De fapt, restaurantul Casa Albă aparține părinților lui Dani, Niculae și Zoița Caramihai, care au decis să relanseze locația, implicându-l activ pe Toni. Conform surselor, planul este ca restaurantul să fie renovat complet și integrat în rețeaua de lux Fratelli.

NU RATA: Cine este tatuata cu care s-a afișat fostul soț al Simonei Halep? Toni Iuruc s-a anturat la plajă cu ex-nevasta ”fratelui” său

„Este un loc cu foarte mult potențial, iar grupul Fratelli știe să transforme astfel de locații în adevărate atracții.”, susțin surse din anturajul familiei Caramihai.

Chiar dacă Toni Iuruc nu are experiență în domeniul HORECA, sprijinul vărului său, Dani, îi oferă șansa unui nou început profesional. Este cunoscut faptul că Fratelli domină piața restaurantelor și cluburilor de lux din București, iar Casa Albă ar putea deveni un nou punct de atracție sub această umbrelă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.