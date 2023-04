FOTO | O tânără de 21 de ani a fost înjurată și dată afară din magazin, pentru că era sexy! Cum arată influencerița care i-a zăpăcit pe bărbați

Kerolay Chaves este o tânără în vârstă de 21 de ani care a fost înjurată și dată afară dintr-un magazin, pe motiv că era mult prea sexy. Influencerița din Brazilia și-a „vărsta oful” pe internet, mărturisind că nu i se pare normal modul în care a fost tratată, ca femeie. În galeria foto a articolului, pot fi vizualizate imagini „fierbinți” cu tânăra!

Kerolay Chaves, o tânără de 21 de ani din Brazilia, a avut parte de un moment incredibil, într-un supermarket. Mai cu seamă, brazilianca a fost înjurată și dată afară din spațiul comercial, după ce s-a afișat mult prea sexy. Pe rețelele de socializare, Kerolay a postat câteva imagini, printre rafturile magazinului, îmbrăcată sumar.

O tânără de 21 de ani a fost dată afară din supermarket, pentru că era prea „fierbinte”

Pe internet, tânăra susține că nu a fost normal modul în care a fost tratată, în supermarket, în ziua în care s-a îmbrăcat sumar. Kerolay mărturisește că s-a simțit jignită. În ziua în care i-au fost adresate injurii și a fost dată afară din spațiul comercial, influencerița din Brazilia a îmbrăcat o pereche de pantaloni minusculi și un top alb.

„Tocmai m-am întors de la supermarket și am fost dată afară pentru că am purtat pantaloni prea scurți. Unii s-au uitat la mine cu prejudecați, alții m-au înjurat și în final am fost dată afară. Vă vine să credeți? Mi se pare incredibil că noi, femeile, suntem tratate așa, pentru că ne îmbracăm cum vrem. Adevărul e că suntem tratate așa pentru că suntem prea sexy. Mă simt jignită de felul în care s-au purtat cu mine la supermarket”, a mărturisit tânăra de 21 de ani, pe internet.

Tânăra este model, influencer și activează pe o platformă destinată adulților. Nu toți urmăritorii săi au fost foarte încântați de apariția sexy a ei, în supermarket. Unii dintre utilizatori i-au spus că nu ar trebui să se îmbrace în acel mod, când iese la cumpărături: „Arăți jenant și mai sunt și oameni cu copii prin magazin”.

