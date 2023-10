Fuego pregătește surpriza de Crăciun + Legătura cu Tina Turner + Anunțul surprinzător al artistului, după 30 de ani de carieră. Vrea să se retragă: ”Așa au făcut marii artiști!”

Paul Surugiu Fuego va marca peste puțin timp primii săi 30 de ani de scenă. Acolo unde a devenit foarte repede un răsfățat al marelui public. Ardeleanul venit pe lume la Turda în urmă cu 47 de ani a vorbit cu CANCAN.RO despre planurile sale profesionale, actuale și de viitor, și spune că finalul de an va fi unul cu totul memorabil pentru el, fanii săi și toți cei care adoră muzica populară.

CANCAN.RO: Dacă n-ai fi fost prezentator la postul public de televiziune în ce emisiune ți-ar fi plăcut să apari? „Chefi la cuțite”, „Vocea României”, America Express”, „Românii au talent”?

Paul Surugiu Fuego: M–aș fi văzut doar la „Chefi la cuțite”! Asta fiindcă m-am născut un gurmand, la fel ca și tatăl meu, ca și mama mea! Trăind în Ardeal de atâția ani ne place să mâncăm și atunci cred că aș fi făcut niște rețete senzaționale în fața celor trei maeștri bucătari. Să știți că rețetele noastre nu sunt complicate, sunt unele ușor de făcut, dar sunt foarte consistente din punct caloric. Și atunci, dacă le făceam un pui la tavă cu cartofi gratinați și le dădeam și o murătură de varză sau de ardei cu varză făcută ca la mama acasă, în saramură cred că aveam o șansă bună să intru în competiție!

Surpriza cea mare numită „Chefi la cuțite”!

CANCAN.RO: Ai fost fost Chef Paul sau Chef Fuego?

Paul Surugiu Fuego: Aș fi fost șeful șefilor! (râde). Mai în glumă, mai în serios nu știu dacă aș fi fost bun la emisiunea aceea. Ideea e că vorbim despre un show de televiziune pe care e o plăcere să-l vizualizezi fiindcă vezi mâncare în primul rând. Și ce plăcere mai mare are românul, dacă nu mâncarea? Fiindcă de mâncat, mâncăm cu toții! Unii mai puțin, alții mai mult! Noi în Ardeal mâncăm mai mult și facem apoi eforturi deosebite să slăbim. Fiindcă lumea știe că în Ardeal mâncarea e puțin mai calorică, mai grasă!

CANCAN.RO: Mai există și alt gen de emisiune care ți-a făcut cu ochiul?

Paul Surugiu Fuego: Sunt foarte multe emisiuni care mi-au plăcut de-a lungul timpului. Dar îmi place genul de producție pe care-l realizează în prezent Dan Negru, unele speciale. E vorba despre emisiuni de tip concurs, de cultură generală. Îmi place și emisiunea lui Virgil Ianțu. Când am posibilitatea să mă uit, mă implic și încerc să-mi dau răspunsuri mie însumi. Dacă apar întrebări mai dificile, atunci dau repede căutare pe google și încerc să aflu răspunsul mai repede decât concurentul aflat în platoul emisiunii.

Fuego prezintă de cinci ani programul de Revelion la TVR 2. Nu va face excepție nici în 2023!

CANCAN.RO: Te vezi la pupitrul programului de Revelion al televiziunii publice un sfert de veac de acum înainte?

Paul Surugiu Fuego: În ultimii cinci ani am filmat constant Revelionul la TVR 2. Și ca o noutate absolută, vă pot spune că am filmat deja programul de Revelion pentru acest an! Suntem prima emisiune care am făcut deja asta! Am împodobit și bradul, fiindcă lumea știe că eu împodobesc bradul cu trei luni înainte de Crăciun. Așa că vă rog, chemați-mă de Crăciun să reîmpodobesc bradul! (râde iar). Va fi un Revelion popular, numai cu muzică populară. Vom avea un Revelion cu sarmale, cu carne la garniță, cu brânză, cu jumări, cu prăjituri de casă, la care vor participa doar nume mari ale cântului popular. Am să vă dau trei nume, doar: Irina Loghin, Sofia Vicoveanca și Nicoleta Voica.

CANCAN.RO: La miezul nopții se va cânta „Împodobește mamă bradul!”, cumva?

(se amuză)! Deja nu mai pot să cânt melodia asta și tocmai de acea am decis să le ofer ascultătorilor mei anul acesta de Crăciun șase melodii noi. Melodiile de Crăciun sunt pe muzica mea și a lui Vlad Crețu de la „Supermarket”, iar versurile aparțin „fratelui” Adrian Artene (n.r: Adrian Artene este directorial editorial al grupului de presă GÂNDUL ). S-a brodat foarte bine muzica mea cu versurile lui despre popor, țară, despre lucruri care merg adânc la sufletul românului.

Modelele de viață ale îndrăgitului Fuego: Tina Turner și Tamara Buciuceanu Botez!

CANCAN.RO: Până la ce vârstă vei cânta?

Paul Surugiu Fuego: Nu-mi doresc să cânt mult! Atât cât am să pot am să cânt! Marii artiști au preferat să se retragă în vogă fiind. Am adorat-o pe Tina Turner. Am și astăzi autograful ei, cu ștampilă oficială, de la fan-clubul din New-York. E înrămat la mine acasă! Ea s-a retras în plină putere. La fel, marea actriță a noastră, Tamara Buciuceanu Botez. Ca atare nu-mi doresc să cânt până la o vârstă respectabilă, până la adânci bătrânețe. Vreau să urc pe scenă decent, cât voi putea cânta. În plus atenție, va conta și starea vocii. Dacă un actor poate urca pe scenă și la 70 sau 80 de ani, pentru un solist e mai dificil. Trebuie să-ți menții vocea, să faci vocalize, repetiții. Pe scurt, trebuie să apari în fața publicului ca o stea, așa cum te și percepe el de ani buni. Îmi doresc să cânt, dar nu foarte, foarte mult!

