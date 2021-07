Fulgy renunță la muzică? Meseria pe care el și-a ales-o „Pot fi oricând…”

Fulgy a povestit care este meseria pe care ar putea s-o facă oricând. Tânărul a oferit un interviu în trecut în care a precizat că ar fi dispus să renunțe la muzică și la ceea ce face acum pentru postul de profesor.

În ultima vremea, Dan Manole, zis Fulgy, a trecut prin mai multe schimbări. Băiatul Clejanilor și-a pus pseudonimul Mr. Moft și și-a deschis o televiziune cu același nume. Înainte să creeze un întreg scandal mediatic prin acțiunile și comportamentul său, Fulgy a oferit un interviu la XNS, unde a precizat că i-ar veni mănușă funcția de profesor. De asemenea, el a spus că mai nou este și impresar în muzică. Acesta a susținut că deține un atestat în muzică clasică.

Fulgy a susținut că are atestat de pedagog, ceea ce înseamnă, conform spuselor lui, că ar putea fi oricând profesor. Fiul Clejanilor a mai declarat că nu a mai continuat studiile la Conservator, pentru că a dat de bani de mic, iar mama lui, Viorica, l-ar fi învățat că aceștia se fac ușor dacă sunt făcuți „cu cap”.

„Vreau să fac câteva mari anunțuri pentru presă, pentru domnul Capatos. Numele meu de scenă din Fulgy se transformă în Mister Moft. (…) Dumnezeu le-a aranjat pe toate. Mi-am mai găsit încă o meserie. Mai nou sunt impresar. Nu am atestat de impresar, dar am atestat de muzică clasică, am atestat de pedagog. Pot fi oricând profesor. Nu am continuat studiile la Conservator că am dat de „cașcaval” de mic. Mama m-a învățat că banii se fac ușor dacă sunt făcuți cu capul, nu cu sapa”, a adăugat fiul Clejanilor.

