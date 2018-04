Gabriel Torje e în continuare la dispoziția lui Bratu: „A plătit pentru ce a făcut!”

Antrenorul principal al formației Dinamo București a declarat că mizează în continuare pe serviciile lui Gabriel Torje.

Tehnicianul a spus că mijlocașul nu a fost exclus din lot și este în continuare la dispoziția sa.

„Nu l-am pus pe cântar pe Gabi Torje, dar sper că este în limitele categoriei, pentru binele lui. El face antrenamente cu noi, nu a fost exclus din lot, a greşit săptămânile trecute faţă de echipă şi a plătit. Acum, în funcţie de ce va arăta la antrenamente, de comportamentul lui, vom vedea ce se va întâmpla în meciurile următoare. Am pretenţii şi de la el şi de la ceilalţi jucători. E normal ca, atunci echipa când suferă, să încercăm să strângem rândurile, nu să facem alte lucruri care depăşesc sfera fotbalului. Dar sper că a înţeles, i-am spus-o incă din prima zi de când a venit aici, că vreau să particip şi eu un pic la revenirea lui în fotbalul european, de ce nu? Pentru că a avut ceva probleme în a se integra în ultimii ani”, a declarat Florin Bratu.

Tehnicianul a vorbit și despre situația jucătorilor aflați la final de contract.

„Absolut toţi jucătorii care vor termina contractele la vară incă mă gândesc la ei pe cine voi opri. Nu am stabilit nimic, nu am luat nicio decizie până acum pentru că parte din ei sunt jucători de valoare şi probabil că vrem să continuăm colaborarea cu ei. S-au făcut speculaţii, însă eu cred că sunt cel mai în măsură să spun lucrul acesta pentru că îi văd zi de zi la antrenamente şi văd ceea ce pot da pe teren. Salomao este un jucător de bază la Dinamo, un jucător de care Dinamo are nevoie, şi nu s-a pus niciodată problema ca el să plece sau să se discute despre salariul lui. Salomao acum este suspendat pentru două etape, dar când va reveni el intră în planurile mele. Mai are contract cu Dinamo şi noi cei de aici, staful, ne gândim serios să continuăm această aventură la Dinamo”, a mai spus Bratu.

Partida Dinamo București- Concordia Chiajna va avea loc la ora 20:45 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.