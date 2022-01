Gabriela Cristea este însărcinată din nou?! Primele poze cu burtica, din vacanța din Egipt

În noul an Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ”fugit” în Egipt pentru câteva zile de relaxare și voie bună, însă un detaliu nu a putut trece neobservat. Pe lângă peisajul de vis, internauții au obseervat burtica proeminentă a prezentatoarei. Este Gabriela Cristea însăcinată din nou?

După un 2021 fără concediu, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început noul an cu un bine meritat concediu. Câteva zile la mare, la soare nu strică nimănui. Zis și făcut! Alături de cele două fetițe s-au îmbarcat în ”primul” avion și au zburat către Egipt. Cei doi au ales un resort de lux, acolo unde au avut parte de cea mai reușită vacanță.

Gabriela Cristea este însărcinată din nou?

Deși a declarat în nenumărate rânduri că atât ea cât și soțul ei își concentrează toată atenția asupra carierei, iată că un detaliu nu a rămas neobservat. In ultima fotografie publicată pe Instagram, un frumos portret de familie, Gabriela Cristea ”ascude” sub rochie forme ce par a fi de proaspăt graviduță.:

”Ultima seara de vacanta. Gata, maine ne intoarcem acasa! A fost o vacanta minunata, o vacanta in care am facut poze putine si am preferat sa imortalizez momentele in memoria sufletului meu. O vacanta in care cine a vrut, a stat la poze, cine nu, e bine si asa. O vacanta in care am ras cu gura pana la urechi, am dansat, ne-am am amuzat de “draciile” fetelor, am facut plaja si nu mi a pasat daca imi sta bine costumul sau nu, am mancat si ne-am plimbat. O vacanta in care am respirat bucurie cu familia mea”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

Gabriela Cristea, despre al treilea copil

Nu este pentru prima dată când ”formele” de proaspă graviduță se întrezăresc pe sub hainele vedetei. În urmă cu ceva timp Gabriela Cristea a ținut să lămurească zvonurile cum că ar fi din nou însărcinată explicând că proiectele pe plan profesional sunt cele care au prioritate în viața celor doi soți:

”Evident că Tavi a fost mai afectat de pandemie. Dar nici la mine n-a fost mai uşor. Şi eu am avut o perioadă de vreo şase luni în care am stat. Pentru că atunci când a început pandemia, eu tocmai ce terminasem un proiect şi lucram la altul, dar televiziunile au stopat atunci tot.

S-a simţit asta şi din punct de vedere financiar şi mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că nu ştii încotro s-o apuci. Şi, practic, am rămas amândoi acasă cu doi copii mici şi cu ratele care veneau în continuare de la bancă. Aşa că a trebuit să ne scuturăm un pic şi să o luăm de la capăt. E adevărat că la mine lucrurile s-au întâmplat mai repede, dar şi la Tavi au mai apărut colaborări…”, a mărturisit Gabriela Cristea.

Sursa foto: Arhiva Cancan