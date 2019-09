EXCLUSIV. Gabriela Szabo a devenit bunică în secret

Fericire fără margini în familia fostei atlete Gabriela Szabo și a soțului ei, Zsolt Gyöngyössy! Fiica vitregă a fostei sportive a devenit mămică pentru prima dată, iar ea și partenerul său au avut foarte multe emoții în ziua în care și-au cunoscut bebelușul, au declarat surse din anturajul lor în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Gabriela Szabo a devenit bunică în secret

Gabriela Szabo a devenit bunică la 43 de ani. Fiica pe care soțul ei o are dintr-o relație anterioară a născut în mare secret la sfârșitul lunii trecute. Proaspăta mămică s-a mutat definitiv în România în urmă cu câteva luni bune, iar pe vremea când era studentă, ea venea din China în țara noastră o dată pe an sau la doi ani. Gabriela Szabo și fiica lui Zsolt Gyongyossi au o relație foarte apropiată, astfel că fosta atletă o ajută pe tânăra mămică cu bebelușul său. Deocamdată, fosta mare campioană la atletism nu a făcut publică nicio poză cu primul ei nepot. Conform unor acte oficiale, ea are venituri de 10.000 de euro pe lună. Mai mult, fosta sportivă și soțul său au o avere colosală.

“De la 15 ani eu m-am intretinut singura fara sa mai am nevoie de ajutorul financiar al parintior mei dar am vorbit tot timpul cand era nevoie, cand luam o decizie ori in ultima instanta cu antrenorul meu la acel moment, Zsolt, care mi-a devenit sot. El a avut o mare grija de mine atunci cand eram sportiva. Vroia sa ma protejeze de stresul extern. Imaginati-va ca veneam de la antrenament si trebuia sa fac curat, nici nu se punea problema. Iar el s-a ocupat si de partea administrativa.

In momentul de fata, de cand m-am retras, toate lucrurile le facem impreuna… Pentru ca am fost crescuta conservator am invatat sa respect valorile familiei, sa-mi respect sotul, sa respect cuvantul asta care inseamna casnicie. Casnicia nu este usoara, vorbesc din experienta, sunt cu sotul meu din 1995. Am 11 ani de casnicie (n.r.: 19 ani) si trebuie sa spun ca trebuie sa stii ce vrei, pentru ca foarte multe doamne, domnisoare se casatoresc si dupa aia isi dau seama ca nu sunt pe drumul cel bun”, a declarat Gabi Szabo în cadrul unui interviu oferit în 2011 pentru emisiunea “Doamne de poveste”.

Drama fostei campioane Gabriela Szabo

Gabriela Szabo a trăit o dramă cumplită în urmă cu câțiva ani buni, după ce a aflat că foarte greu poate să aibă un moștenitor. Totul s-a petrecut când ea a mers la o clinică din Israel, unde, în urma unui consult amănunțit, medicii i-au spus că doar printr-o minune poate să rămână însărcinată, a declarat un apropiat pentru wowbiz.ro. Din nefericire, miracolul nu s-a produs în cuplul Gabi Szabo – Zsolt Gyongyossy.