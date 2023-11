Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Aurul, mai aproape ca niciodată! Ținem pumnii la Jocurile Olimpice echipajelor de canotaj duble rame masculin și patru vâsle feminin

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 are loc la data de 28 noiembrie, în cadrul evenimentul urmând a fi premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Printre echipele care ne-au făcut mândri se numără și echipajul de 8+1 masculin de la canotaj.

ProSport vă prezintă echipajele de canotaj duble rame masculin și patru vâsle feminin, cele în care speranțele românilor pentru imn cântat pe podium și medalii sclipitoare de aur sunt de neatins.

Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan, echipajul de canotaj dublu rame masculin care deja promite pentru Jocurile Olimpice

Ce ne face spunem asta? Nu doar tradiția canotajului românesc, cel care a făcut milioane de inimi de români să tresalte de bucurie.

În august, echipajul format din Marius Cozmiuc şi Sergiu Bejan a cucerit medaliile de aur în proba masculină de dublu rame, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice (Cehia).

Cronometrul pentru cei doi a indicat timpul de 6 minute, 28 de secunde și 6 sutimi, devansând astfel echipajele din Spania (Jaime Canalejo Pazos, Javier Garcia Ordonez), 6 minute, 29 secunde și 27 de sutimi, respectiv Marea Britanie (Oliver Wynne-Griffith, Thomas George) cu 6 minute, 30 secunde și 86 de sutimi.

Mai mult, Cozmiuc și Bejan sunt şi campioni europeni în această probă, în 2023.

Marius Cozmiuc

S-a născut la 7 septembrie 1992 la Suceva și are nenumărate medalii. La Campionatele Mondiale rezervate sportivilor sub 23 de ani, la patru rame (4-), a cucerit medalie de aur, în 2013, și de bronz, în 2014. In 2013, la Campionatele Mondiale de seniori de la Sevilla (Spania), a obținut medalia de argint, la 4-.

La Campionatele Mondiale de canotaj, din septembrie 2015, de la Aiguebelette (Franta), România a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, la 4-. În 2022, Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan au devenit primii canotori români campioni mondiali în proba masculină de dublu rame.

Medaliile lui Marius Cozmiuc: 2 de aur (Campionatele Europene din 2020 și 2022), 6 de argint (Campionatele Europene din 2012, 2013, 2017, 2019, la Mondialele din 2018 și la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020). Un bronz a câștigat la Europenele din 2018 de la Glasgow – dublu rame.

„A fost dificil parcursul până acum, dar mă bucur că Sergiu (n.r. – Sergiu Bejan) a fost de la început foarte receptiv. El şi-a dorit de la început ca barca asta să meargă cu o viteză cât mai mare. Primul nostru concurs nu a fost unul reuşit, dar apoi am muncit mai mult pentru ca azi să fim cu medaliile europene de aur la gât. Mă bucur foarte mult şi pentru rezultatul Ionelei (n.r. – soţia sa, Ionela Cozmiuc, medaliată în premieră cu aur la simplu vâsle, categorie uşoară), am avut emoţii foarte mari. Eu pentru mine nu am emoţii, dar pentru Ionela chiar am avut. Mă bucur că am reuşit amândoi să obţinem cele mai strălucitoare medalii”, declara Marius Cozmiuc după Europenele de la Munchen.

Sergiu Bejan

La fel ca Marius Cozmiuc, și Sergiu s-a născut tot la Suceava, însă patru ani mai târziu, pe data de 18 noiembrie și e pasionat de fotografia de peisaj. În 2022 a obținut cea mai bună performanță: medalia de aur la Campionatele Mondiale de la Racice. De-a lungul carierei a mai câștigat un aur la Campionatele Europene din 2022 de la Munchen, trei medalii de argint la Europnele din 2020, 2021 și 2023, iar în 2018 a obținut bronzul la Glasgow. La Memorialul Paolo D’Aloja din Italia a obținut 3 medalii de aur în luna aprilie din 2022.

Sergiu cochetează cu sportul încă din clasa a 8-a când juca handbal în echipa școlii, însă între timp a descoperit canotajul și s-a îndrăgostit rapid de el.

„E interesant că mulți sportivi din acest sport provin din Bucovina. Cred că vine de la aerul curat și de la educație. Gena a ajutat foarte mult, consider că suntem niște oameni care îndură. M-am plimbat cu bunicul prin munți, n-am găsit niciun lac. Dar uite că fac carieră prin apă. Am fost selectat pentru acest sport de pe băncile liceului. Chiar din primele zile ale liceului. Eram cel mai înalt și am fost selectat”, afirma Sergiu Bejan la emisiunea Drumul spre Paris.

Emanuela Ciotău, Andrada Moroşanu, Cristina Druga şi Patricia Cireş – patru vâsle de vis… la Paris

La fel ca echipajul de dublu rame masculin, și cel de patru vâsle feminin își construiește ușor-ușor background-ul locului 1 pe podium. Prima mare provocare Emanuela Ciotău, Andrada Moroşanu, Cristina Druga şi Patricia Cireş pentru va fi Paris 2024.

Semnalele care ne dau speranță deja se văd. În luna septembrie, România a obţinut locul şase la Campionatul Mondial de Canotaj de la Belgrad, acolo unde Marea Britanie, Olanda şi China au fost pe primele trei poziții.

Aurul a venit însă la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Plovdiv (Bulgaria), acolo unde echipajul feminin de patru vâsle al României, alcătuit din Emanuela-Ioana Ciotău, Alexandra Ungureanu (între timp ieșită din echipaj), Cristina Drugă şi Patricia Cireş, a câştigat medaliile de aur.

Interesant este că toate cele patru sportive sunt încadrate în categoria Under 23, se cunosc din perioada junioratului, astfel că timpul e de partea lor pentru a se sincroniza și a deveni o echipă în adevăratul sens al cuvântului, care va cuceri medalii peste medalii cu tricolorul pe umeri.

Recunoștință și încredere pentru canotajul românesc

Echipajul de patru vâsle feminin s-a numărat printre cele 11 calificate la Jocurile Olimpice de anul viitor. Toți sportivii canotori calificați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au fost primiți la Salonul Oficial al Aeroportului „Henri Coandă”, de conducerile Agenției Naționale pentru Sport și Comitetului Olimpic și Sportiv Român, la întoarcerea de la Campionatele Mondiale de la Belgrad din septembrie 2023.

Cinci medalii am obținut la Mondiale: două de aur, una de argint și două de bronz.

„Obiectivul Federaţiei Române de Canotaj a fost să califice cât mai multe echipaje, nu neapărat câştigarea de medalii. Sunt şi fericită, şi mulţumită, şi împlinită… am trecut prin toate stările la aceste Mondiale, de la agonie la extaz. Ca rezultate, a fost o ediţie foarte reuşită, însă problemele întâmpinate au fost multe, cu cazarea, cu masa, cu neacomodarea sportivilor şi alte mici neajunsuri. Sportivii noştri la aceste Mondiale au fost nişte eroi, cu adevărat nişte eroi. Au fost la start în fiecare zi sărind de la o probă la alta, pentru că am fost singura ţară de la Mondiale care am dublat. Sunt aşa de fericită de ceea ce am trăit acolo încât îmi e foarte greu să descriu în cuvinte”, a spus Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport.

România a calificat unsprezece echipaje la Jocurile Olimpice de la Paris: