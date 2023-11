Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Boxul, canoele și gimnastica ritmică fac echipă de aur pentru Jocurile Olimpice Paris 2024

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 a avut loc pe data de 28 noiembrie, în cadrul evenimentului fiind premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Printre cei ne-au făcut mândri se numără și echipajul de canoe dublu 500 metri, format din Oleg Nuță și Ilie Sprincean, boxeura Lăcrămioara Perijoc, dar și grațioasa gimnastă de ritmică Annaliese Drăgan.

Gala Mari Sportivi ProSport 2023. Ne punem toate speranțele în Oleg Nuță, Ilie Sprincean, Lăcrămioara Perijoc și Annaliese Drăgan

ProSport vă prezintă numele în care românii își pun speranțele pentru imn cântat pe podium și medalii sclipitoare de aur.

Echipajul format din Ilie Sprincean și Oleg Nuță s-a calificat la Jocurile Olimpice din 2024, în urma finalei disputate la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe. Deși nu au prins podiumul în proba de 500 de metri, Ilie Sprincean și Oleg Nuță s-au calificat la Jocurile Olimpice din 2024.

Sportivii născuți în Moldova s-au clasat pe locul 6, iar primele opt poziții sunt destinate calificării la competiția ce va avea loc la Paris.

Ilie Sprincean și Oleg Nuță au o poveste de film

În 2017, Ilie Sprincean și Oleg Nuță au devenit campioni mondiali U23 pentru Republica Moldova, însă problemele pe care echipajul le întâmpina din cauza finanțării reduse, dar și condițiilor de antrenament, Ilie a decis să abandoneze canoea.

A ales să se facă șofer de tir, o meserie care nu-l mulțumea sufletește, însă îi aduce un venit decent în fiecare lună. Vestea l-a întristat pe Oleg, motiv pentru care acesta a încercat să-l întoarcă din drum, explicându-i că România are condiții mai bune. Cei doi s-au regăsit sub tricolor în 2022.

„El a venit în ianuarie 2022 să tragă pentru România pentru că a vrut să continue visul nostru de a participa la Jocurile Olimpice. După o perioadă mi-a spus care sunt condițiile, ceea ce nu avem în Republica Moldova și m-am reîntors și eu”, declara Ilie Sprâncean după au câștigat cursa de canoe dublu 1000 de metri la Cupa Mondială de la Szeged.

Lăcramioara Perijoc vrea medalia în mănușă

Lăcrămioara Perijoc este cea mai titrată pugilistă din lotul olimpic feminin, cu un titlu european în 2019 şi un titlu de vicecampioană mondială în 2022. Este deja calificată pentru Jocurile Olimpice.

Alături de Andrei Arădoaie, medaliat cu bronz la Europenele de seniori, Lăcrămioara Perijoc a fost desemnată de Federația Română de Box cea mai bună pugilistă a anului 2022. Lăcrămioara Perijoc s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor, prin accederea în semifinale la Jocurile Europene.

Pugilista română a obţinut medalia de argint după ce a fost învinsă de bulgăroaica Stanimira Petrova, acum două luni, în finala cat. 54 kg la Jocurile Europene de la Cracovia – Malopolska (Polonia).

Petrova, campioană mondială în 2014, dublă campioană europeană (2016, 2018) şi medaliată cu aur la Jocurile Europene de la Minsk din 2019, s-a impus la puncte, cu 5-0.

Perijoc, campioană europeană în 2019 şi vicecampioană mondială în 2022, o învinsese în semifinale pe turcoaica Hatice Akbaş, campioana mondială.

Perijoc spune că boxul îi dă constant lecții de viață.

„N-am ajuns în situația pe stradă să dau cu pumnul. Nu aș fi în situația asta pentru că m-a educat foarte mult sportul. Sportul ne-a format un calm, o răbdare deosebită! Aș rezolva conflictul din vorbe.

Înainte să fac box, am avut conflicte rezolvate cu pumnul. Odată la fotbal am bătut un băiat. Ăla a venit apoi cu tovarășii… Ăia s-au mirat și l-au întrebat dacă au fost chemați să bată o fată. Li s-a părut și lor ciudat. M-am mai bătut cu fetele, dar acolo aveam mai mare forță.

Nu folosim boxul ca să ne batem. Tot ce s-a întâmplat a fost înainte”, a declarat Lăcrămioara Perijoc la emisiunea Drumul spre Paris.

Annaliese Drăgan, cu grație spre Paris 2024

Annaliese Drăgan, antrenată de Maria Gârbă, a reușit deja obținerea biletelor la Jocurile Olimpice, fiind deja calificată la Paris 2024.

La doar 17 ani a obținut biletul pentru Franța după ce s-a clasat pe locul 17 în calificări la individual compus, la finalul lunii august, la Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Valencia.

Annaliese Drăgan a dezvăluit la emisiunea Drumul spre Paris, realizată de ProSport, că studiază noaptea fiind elevî la un liceu din Statele Unite. Cursul este online și are loc, din cauza fusului orar, seara în România din fața computerului.

„Eu fac școala online în America și cumva m-a ajutat să fac cursurile seara. Încep la ora 19 și termin după 23. Dorm mai mult dimineața și de la ora 11 am antrenamente. Școala mea este făcută online din 2001, are ceva în spate. Este ca o școală normală, doar că fac de acasă! Sunt clasa a 12-a, am dat BAC-ul, acolo e un at sistem pe credite. Vreau să dau la facultate tot în Statele Unite și să reprezint România la Jocurile Olimpice 2028 Los Angeles”, a declarat Annaliese Drăgan pentru ProSport.