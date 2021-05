George Burcea, probleme financiare?! Câți bani va trebui să plătească pentru pensia alimentară a celor două fiice

George Burcea și Andreea Bălan se află în plin proces de divorț. Cei doi se luptă pentru custodia celor două fetițe. Iar cel mai probabil la final, George Burcea o să trebuiască să plătească pensie alimentară.

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit la finalul anului 2019, iar divorțul lor este încă în desfășurare și nu pare că se va finaliza până la finalul acestui an. Cel mai probabil cele două fetiței vor rămân în grija Andreei Bălan, iar la finalul procesului actorul o să fie nevoit să plătească pensie alimentară. (CITEȘTE ȘI: REACȚIA LUI GEORGE BURCEA, DUPĂ CE ANDREEA BĂLAN A SPUS LA TV CĂ ACTORUL ÎȘI VIZITEAZĂ FETELE DOAR O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ)

Astfel, potrivit legii o treime din veniturile nete ale actorului se vor duce către fetițele sale. Potrivit, Fanatok.ro pensia alimentară pe care George Burcea va trebui să o plătească va ajunge în jurul sumei de 900 de lei, lunar, socotind că veniturile sale mensuale se ridică la doar 2.700 de lei.

Mai mult, întreținerea trebuie plătită din momentul în care a fost depusă cererea de chemare în judecată, așadar actorul va avea de plătit nu mai puțin de 20.000 de lei.

Andreea Bălan l-a iertat pe George Burcea

Deși se află în plin proces de divorț și și-au spus lucruri destul de dure, Andreea Bălan a declarat că l-a iertat pe George Burcea și că de dragul fetițelor își dorește să oprească orice scandal public. (VEZI ȘI: GEORGE BURCEA ȘI VIVIANA SPOSUB S-AU MUTAT ÎMPREUNĂ?! CE AU FĂCUT DUPĂ CE S-AU JUCAT „DE-A PIEILE VERZI ȘI VIOLET”, CU LANȚURI ȘI ȚINTE)

„L-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate.

Trebuie să existe diplomație și discreție pentru că sunt doi copii la mijloc. Vor intra, mai târziu, pe YouTube și vor vedea. Ella cu greu a înțeles că tati nu mai locuiește cu noi. Ea tot speră și visează că, într-o zi, vom merge în Mauritius în vacanță, ultima în care am fost toți 4. Încet, va înțelege. Ea știe doar că tati nu mai locuiește cu noi, vine în weekend sau când poate. Atât”, a declarat Andreea Bălan.

Sursa foto: Instagram