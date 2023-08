George Piștereanu va deveni tătic! Actorul de la Pro TV și soția lui, Giorgiana, au dezvăluit sexul bebelușului

Este fericire mare în familia actorului George Piștereanu. Vedeta Pro TV și soția lui, Giorgiana, vor deveni părinți. Pe rețelele de socializare, cei doi au dezvăluit sexul bebelușului. Iată mai jos, în articol, modul inedit prin care au ales să le spună prietenilor virtuali despre copil, dar și alte detalii legate de viața personală a celor doi.

George Piștereanu, actorul în vârstă de 32 de ani de la Pro TV, și soția lui, Giorgiana, vor deveni părinți. Pe rețelele de socializare, cei doi au dezvăluit sexul bebelușului. Înconjurați de oamenii dragi din viața lor, George și Giorgiana au făcut dezvăluirea direct pe plajă. Vizibil fericiți, îmbrăcați în ținute lejere, au filmat întregul moment. Dezvăluirea a fost emoționantă. Cei doi au deschis o cutie din care a ieșit un balon colorat. A fost ales un balon de culoare roz, prin care anunță că vor avea o fetiță. De altfel, în dreptul videoclipului, vedeta Pro TV a notat un mesaj.

„Eram absolut convins că va fi băiețel. Deja îmi imaginasem excursiile tată – fiu și activități sportive la care să participăm. Dar ghiciți ce! Viața ne-a rezervat cea mai hilară surpriză! În schimb, suntem încântați să anunțăm că vom avea o fetiță! Trebuie să fiu gata pentru petreceri cu ceai și aventuri ale prințeselor, în timp ce acest viitor tatic se scufundă în lumea fustelor de balet și a tiarelor!”, este mesajul scris de actor, pe Instagram. Cei doi au primit o mulțime de mesaje prin care sunt felicitați.

George Piștereanu și Giorgiana s-au căsătorit în Las Vegas

George Piștereanu și partenera lui, Giorgiana, s-au căsătorit în anul 2022. Ceremonia a avut loc în Las Vegas. Actorul de la Pro TV a ales să rămână în SUA, pentru a fi alături de partenera de viață. Soția lui are vârsta de 41 de ani și activează ca antrenoare de fitness. Este populară pe rețelele de socializare, având peste 100.000 de urmăritori.

„Părinții mei sunt din București, România, mai exact mama născută în București, iar tata în Sinoe. M-am născut și am crescut în Los Angeles, California, dar am fost întotdeauna conectată cu România, deoarece, după ce am crescut, aveam să o vizitez în vacanțele de vară și la nunțile ocazionale în familie.

Am crescut într-o familie de imigranți români, care au fugit de comunism. Tatăl meu a scăpat din România comunistă traversând frontiera iugoslavă, pe jos. Unchiul meu s-a ascuns pe o navă. Membrii familiei mele au venit în Statele Unite, cu nimic altceva, decât hainele pe care le purtau.

Vărul meu a ajuns în NFL fiind singurul aromân din Ligă și cred că singurul american cu părinți români. Mama a învins lupta cu cancerul de sân de două ori. Suntem o familie de luptători și asta transmit și eu fetei mele și nepoților”, declara soția actorului, într-un interviu pentru formashefitness.ro.

