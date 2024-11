Gest revoltător făcut de șoferița care a ucis o fetiță de 10 din Timișoara, după ce a forțat culoarea roșie! ”Am încremenit când am văzut-o la înmormântare”

Cazul șoferiței din Timișoara, care a ignorat semaforul roșu și a intrat cu viteză într-o altă mașină, provocând moartea unei fetițe de 10 ani, a stârnit o puternică revoltă în rândul opiniei publice. Indignarea a fost amplificată de imagini recente, în care se vede clar cum femeia accelerează spre intersecție, deși avea interzis!

La Timișoara, o tragedie cumplită a avut loc, când o fetiță de doar 10 ani a murit, lovită de o șoferiță care a trecut pe roșu cu peste 100 km/h, intrând în plin în autoturismul în care se afla copila și mama sa. Recent, Natalia a fost înmormântată, iar familia și cei dragi au adus un omagiu sfâșietor la cimitir, unde ultimele momente au fost pline de durere.

”Cuvintele sunt mici pentru a va mulțumi tuturor pentru sprijinul și căldura ce ne-ati oferit-o în aceste momente grele. Naty e un înger iubit de o mare de oameni! Dumnezeu sa o odihnească în pace!”, a scris mama fetiței în dreptul unei imagini emoționante.

Un martor prezent la înmormântare a declarat pentru CANCAN un detaliu surprinzător! În ciuda revoltei care s-a pornit asupra ei, șoferița a făcut un gest care putea s-o coste. ”A apărut la înmormântare, nu-mi venea să cred când am văzut-o printre oameni, am încremenit”.

Din informațiile noastre, șoferița are și ea doi copii acasă și ar fi devastată de tragedia pe care a provocat-o. Familia Nataliei a fost totuși rezervată și lasă autoritățile să își facă treaba în acest caz.

Reamintim faptul că nenorocirea s-a produs pe bulevardul Stan Vidrighin, la intersectia cu strada Batania.

O soferita care venea dinspre AEM a intrat pe culoarea rosie a semaforului si a lovit un alt autoturism care luase un viraj la stanga, venind dinspre Traian. Aceasta din urma era condusa tot de o femeie care a intrat regulamentar, pe verde, in intersectie. In urma impactului, fetita ei, care era pe bancheta din spate, si-a pierdut viata.

