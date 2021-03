Gestul emoționant făcut de un tânăr din Cluj. A alergat 620 de kilometri în 7 zile, pentru a ajuta bolnavii de cancer

Un clujean a făcut un gest emoționant pentru bolnavii de cancer. Tânărul pe nume Vlad Pop a alergat 620 de km în 7 zile și 12 ore pentru o cauză nobilă, îndrumându-i pe oameni să doneze pentru burse educaționale, dedicate copiilor bolnavi de cancer.

Vlad Pop a plecat într-o adevărată aventură, din dorința de a ajuta 100 de copii bolnavi de cancer. Deși a alergat 7 zile și 12 ore și a ajuns în Constanța extrem de obosit, sportivul din Cluj susține că nimic nu se compară cu durerea copiilor bolnavi, care este înzecit mai mare, așa că nu a stat deloc pe gânduri atunci când a demarat acest proiect.

Vlad Pop, atletul clujean, a pornit în ultra-maratonul de 620 km pentru a ajuta 100 de copii diagnosticați cu cancer să aibă parte de educație și condiții de viață cât mai bune, prin bursa educațională MagicEDU, scrie Monitorul de Cluj.

„Mă bucur mult că am reușit să ajungem la Constanța după 7 zile și aproape 12 ore. Am reușit să terminăm ce ne-am propus. Asta este bine pentru că a fost o motivație și pentru alți oameni – să alergăm împreună pentru educația a 100 de copii cu cancer. Tot scopul nostru este să strângem cei 600.000 lei ca în 2021, 100 de copii cu cancer să se întoarcă la școală după o chimioterapie” a spus Vlad Pop, citat de replicaonline.ro.

Cum se simte Vlad Pop, după ce a alergat 7 zile și 12 ore

La finalul cursei sale, Vlad Pop a declarat că se simte extenuat și că mănâncă foarte mult, ca urmare a efortului pe care l-a depus în toate cele 7 zile în care a alergat. Mai are, totuși, de făcut un singur pas, acela de a ajunge la Cluj, însă pentru asta, trebuie să se odihnească o zi sau 2.

„Mă mișc ca un pinguin, mănânc foarte mult. Am dormit, nici nu știu câte ore, vreo 20 de ore și nici nu știu cât e ceasul. Deci am dormit mult și o să mai stau la București o zi, două să mă odihnesc, să mă încarc, să îmi revină picioarele ca să mi le pot simți, să mi le pot mișca și apoi să vin spre Cluj. În aceste zile de cursă am fost deconectat puțin de donații, mesaje, online, rețelele de socializare. A fost Sorin Florea și Adi Bulboc care m-au însoțit pe drum și au documentat întreaga cursă, dar colegii de la Asociația MAGIC mi-au spus că donațiile au fost și oamenii s-au implicat și au trimis SMS, dar nu știu să spun o sumă exactă. Mesajul este în continuare că am reușit ce ne-am propus și oamenii pot să doneze”, a mai spus atletul.