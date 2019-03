Gestul făcut de Alex Bodi pentru Bianca Drăgușanu. Cum a reușit să o împace

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au decis să mai acorde o șansă relației lor, din nou, după ce și-au aruncat cuvinte grele. Mai mult decât atât, s-a vorbit despre faptul că afaceristul ar fi fost violent cu blondina, însă el a negat toate aceste lucruri.

Cei doi au plecat zilele trecute în Hong Kong, să sărbătorească împăcarea lor, însă Alex Bodi a avut o răbdare de fier pentru a o convinge pe Bianca să se întoarcă la el. Prietenii apropriați au mărturisit că vedeta îl blocase peste tot pe bărbat, iar acesta nu a putut să ia legătura cu ea, până la un moment dat când a sunat-o de pe un alt număr.

”Bianca, la început, voia să îi închidă telefonul, dar, din curiozitate, a acceptat să vorbească cu el. Voia să îl audă cum își cere scuze și cum își motivează gesturile pe care le-a făcut. Apoi, văzând că el chiar regretă sincer cele întâmplate și că, cu adevărat, simte ceva pentru ea, a acceptat să îi mai dea o șansă. El i-a propus să meargă împreună în Hong-Kong, chiar dacă acolo are de încheiat niște afaceri serioase, iar ea, de test, a acceptat. Este, ca să spun așa, o vacanță de probă pentru el, doar după ce se vor întoarce vopr putea spune, cu adevărat, dacă mai formează sau nu un cuplu”, a spus un apropiat de-al Biancăi Drăgușanu pentru Wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu a plătit 7.900 de dolari pentru o pereche de papuci de la Chanel

Aflată de câteva zile în metropola Hong Kong, Bianca Drăgușanu se relaxează în locuri exclusiviste și sesiuni intense de shopping. Într-unul dintre clipurile făcute publice pe Instagram Stories, blonda sexy a dezvăluit câți bani a plătit pentru o pereche de papuci de la Chanel, numărul 41, atât cât poartă ea. După cum se poate vedea în video-urile postate pe celebra rețea de socializare, prețul plătit pentru saboții de firmă este de 7.900 de dolari. Dar… judecând după faptul că pe imagini, vedeta a pus emoticonul care semnifică o rugăciune, putem spune că dorința i s-a îndeplinit; respectiv aceea de a găsi acest model cu numărul 41, așa că nu s-a mai uitat la bani.

Întrebată de o fană de unde are atâția bani, Bianca Drăgușanu a răspuns: “De 16 ani locuiesc în București și, în afară de proiectele TV la care am participat, am propria afacere cu rochii de seară și de mireasă (peste 7 ani). Furnizez rochii în peste 14 magazine în Europa, dar și și Dubai – Lafayette Gallery. Alcala de Henares, Londra, Florența, Berlin etc”.