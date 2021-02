Gestul făcut de Oana Roman i-a pus pe gânduri pe fanii acesteia. S-a împăcat cu Marius Elisei?

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Oana Roman și Marius Elisei nu mai formează un cuplu. Cu toate acestea, vedeta a făcut un gest controversat, care i-a pus pe gânduri pe fanii săi: s-au împăcat cei doi, își mai dau încă o șansă?

Oana Roman a făcut un gest care a ridicat numeroase semne de întrebare. Vedeta a stârnit controverse după ce a început să promoveze site-ul de haine al lui Marius Elisei, astfel că internauții s-au întrebat dacă nu cumva cei doi s-au împăcat.

„Toata viata am purtat sutien și ajunsesem la saturație.

De când am descoperit body urile modelatoare, nu mai port sutien decât la ținute speciale! Body ul e comod, subțiază talia și abdomenul și nu are cusături astfel încât nu e vizibil sub haine!”, este mesajul postat de Oana Roman, după ce a promovat articolul vestimentar respectiv, vândut de nimeni altul decât Marius Elisei.

„ Te-ai impacat cu soțul tău?”, „Păi parcă s-a încheiat colaborarea cu ei”, „Te-ai împăcat cu soțul? Vad că lucrezi din nou pentru acel site. Ar fi minunat!”, „Curioasa postarea! Poate i s-a spart contul”, au scris internauții, după ce au văzut că Oana Roman promovează articolele vestimentare de pe site-ul lui Marius Elisei.

Motivul despărțirii dintre Oana Roman și Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei divorțează, cale de împăcare nu mai există, iar fata fostului premier Petre Roman avea să dezvăluie adevăratul motiv al rupturii. Ea a și depus, de altfel, actele de divorț, după ce, de Crăciun, soțul său a plecat de acasă.