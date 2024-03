Gestul halucinant pe care Daniel Balaciu l-a făcut în sala de judecată! Ce i-a arătat obsesiv Danei Roba: „Face pe nebunul” 

În luna iunie a anului trecut, Dana Roba trecea prin cea mai grea încercare din viața ei. Propriul soț a încercat să o omoare, însă, din fericire, a scăpat cu viață. De atunci, Daniel Balaciu se află în custodia autorităților, iar procesul lui este în curs de desfășurare. În urmă cu doar câteva zilei un nou termen de judecată a avut loc, iar Dana Roba a stat față în față cu cel care aproape i-a fost călău. Make-up artista l-a înfruntat, din nou, pe bărbat și a rămas surprinsă de gestul obsesiv pe care acesta l-a făcut la adresa ei.

Un nou termen de judecată a avut loc în procesul în care Daniel Balaciu este acuzat. De această dată au fost audiați martorii, ceea ce a însemnat și încă o întâlnire între bărbat și Dana Roba. După ce s-au văzut în sala de judecată, make-up artista a făcut câteva dezvăluiri surpinzătoare. Se pare că fostul partener nu poate înțelege că relația s-a terminat, fapt ce i-a dat curajul să facă un gest halucinant în fața celei pe care a încercat să o omoare.

(CITEȘTE ȘI: RUGĂMINTEA PE CARE DANA ROBA A ADRESAT-O INSTANȚEI DE JUDECATĂ. CE DOREȘTE SĂ SE ÎNTÂMPLE CU DANIEL BALACIU)

Așa cum spuneam, zilele trecute, Dana Roba și Daniel Balaciu s-au revăzut în cadrul înfățișării din procesul lor. Make-up artista a făcut câteva declarații despre ce s-a întâmplat în sala de judecată și a mărturisit că atitudinea bărbatului a surprins-o și a revoltat-o în același timp.

Mai exact, Dana Roba a declarat că fostul partener nu i-a evitat deloc privirea, dimpotrivă, încontinuu îi făcea semne către verighetă și o întreba unde este inelul ei. Îndrăzneala acestuia aproape a dezarmat-o pe make-up artistă, însă nici ea nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta i-a arătat o imagine cu ea într-o baltă de sânge, iar ăsta a fost sigurul lucru care l-a oprit pe bărbat și l-a făcut să lase capul în pământ.

În sala de judecată îmi făcea semn spre verighetă, mă întreba unde e verigheta. Face pe nebunul. Dar atunci când am făcut captură cu mine plină de sânge, cum m-au găsit oamenii ăia în pat, și i-am mărit-o să i-o arăt… S-a schimbat la față, nu mă mai întreba de verighetă”, a declarat Dana Roba, potrivit fanatik.ro.

De asemenea, Dana Roba a mai mărturisit că a fost surprinsă de schimbarea pe care Daniel Balaciu a suferit-o de când se află în arest. Se pare că bărbatul s-a schimbat și pare că a îmbătrânit mult.

„El a îmbătrânit îngrozitor, zici că are 100 de ani. L-a schimbat pușcăria, e cărunt tot. Groaznic… Așteptă să îi dea condamnarea, atât. Interesant este că avocatul lui le-a pus întrebări martorilor despre câți bani fac eu acum, de ce am mașină nouă… Păi, mașina nu e pe numele meu, nu e a mea, e a surorii mele. Ea a cumpărat-o. Nu m-am atins de banii din donații, îi voi folosi pentru o operație în Turcia, să îmi refacă scalpul. Nu vreau să fiu din nou tunsă cheală, și eu și fetele mele am suferit prea mult după acel episod”, a mai spus Dana Roba.