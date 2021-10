Gestul lui Ionuț Cercel, la o lună de la moartea tatălui său, Petrică Cercel: ”Probabil tatăl meu a simțit că Dumnezeu îl cheamă”

Artistul Ionuț Cercel a oferit primele declarații, la o lună de la moartea tatălui său, Petrică Cercel. Cu durere în suflet, cântărețul a postat pe rețelele de socializare un videoclip dedicat tatălui său, dar și câteva rânduri.

A trecut o lună de la moartea artistului Petrică Cercel. Unul dintre fiii săi, Ionuț Cercel, a postat pe rețelele de socializare un videoclip dedicat tatălui, dar și câteva rânduri pline cu emoție, făcând referire la divinitate. Potrivit mărturisirilor, Ionuț Cercel susține că tatăl lui și-ar fi prevestit moartea. Înainte de deces, acesta a compus o melodie.

”Se spune că oamenii buni primesc semne de la Dumnezeu. Probabil tatăl meu a simțit că Dumnezeu îl cheamă la el și d-aia a compus melodia asta! Dacă Dumnezeu a ales să-l ia la El, sper să-l facă mai fericit decât l-am fi putut face noi!”, a scris Ionuț Cercel pe Facebook.

Petrică Cercel a murit, după ce a stat internat mai multe zile în spital, în urma infectării cu noul coronavirus. Anunțul trist a fost făcut la numai 3 zile de când CANCAN.RO a stat de vorbă cu fiul artistului, Ionuț Cercel, care ne povestea, cu bucurie, că analizele tatălui său au ieșit mai bine și că medicii îi spun lucruri bune despre starea sa de sănătate, după ce contractase COVID-19. Din păcate, organismul artistului a cedat.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine. Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit. Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fără să se gândească la faptul că, în numai 3 zile, își va plânge tatăl.

sursă foto: arhivă cancan