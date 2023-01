Gheboasă, dezvăluiri surprinzătoare de la Survivor România! Ce se întâmpla, de fapt, în taberele concurenților. „Ne facem nevoile spate în spate” 

După numai prima săptămână de concurs, Gheboasă a decis să părăsească concursul Survivor. Pentru că nu a putut suporta condițiile grele din jungla din Dominicană, nu a mai stat pe gânduri și, aproape, a fugit din emisiune. Acum, artistul a detaliat motivele ce l-au determinat să abandoneze atât de repede, iar internauții au fost șocați de cele auzite.

După doar câteva zile petrecute în jungla din Dominicană, Gheboasă s-a dat bătut și a plecat acasă. Se pare că motivele ce l-au împins să ia această decizie au legătură cu felul în care era nevoit să trăiască acolo. Condițiile dure din junglă i-au pus capac și nu a vrut să mai zăbovească nici o zi. Gheboasă le-a mărturisit fanilor săi că emisiunea este cu mult mai grea decât se vede.

Gheboasă a povestit că situația din tabere era execrabilă, iar lipsa toaletei i-a pus capac. Concurenții mergeau în grupuri să își facă nevoile în junglă. Pe lângă asta, lipsa unui duș sau a unui săpun a făcut ca mireasma din tabere să nu fie una prea grozavă. La toate acestea s-a mai adăugat și lipsa hranei, dorul de casă, așa că Gheboasă a cedat.

„Trebuia să ne facem nevoile spate în spate. Eu îmi făceam nevoile spate în spate cu Carmen Grebenișan sau cu Vica. Mi-era și rușine. Mergeam prin pădure, ne vedeam c****ii unul altuia. Vorbesc pe față, nu mai vorbesc și nu mă mai ascund acum. Ne vedea c****ii unul la altul, ești nebun la cap? Ne făceam nevoile unii lângă alții, miroseam toți… Ce naiba vreți să vă mai zic? Nu puteam să mă obișnuiesc. De abia am prins și eu o lună, două, trei, patru de confort, să trăiesc și eu mai bine.

Păi eu trebuia să merg la trei Survivor, ați înnebunit la cap? Și acum când am mâncat și eu o familie, am dat iar de Survivor? Nu mi-a convenit și am plecat de acolo. Aia e. Știu că dăunează la imaginea mea. Oricum nu aveam eu o imagine prea clean (n.r. curată)”, a povestit Gheboasă.

„Am fugit din emisiune”

În momentul în care a văzut că nu el este cel eliminat, Gheboasă nu a mai putut suporta și a fugit din emisiune. Artistul a știut că de la consiliu nu mai poate să se întoarcă în tabără, așa că a recurs la un gest extrem. A vrut să se asigure că nu va mai ajunge înapoi, așa că a acționat. Nu intenționa să se mai întoarcă la toate lipsurile, condițiile și, chiar insectele alături de care a stat câteva zile.

„Am fugit din emisiune. Eu știam că dacă după emisiune, după consiliu, mă trimiteau iar în junglă, nu puteam să mă duc iar în junglă. Păi nu mâncam nimic, frate. Stăteam pe acolo pe jos și nu mâncam nimic. Erau acolo păianjeni. Mamă, m-a mușcat un păianjen de ureche, dar m-a stors doctora aia. Foarte greu cu insectele alea acolo, cu mediul ăla de-a acolo”, a mai spus Gheboasă.

