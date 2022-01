Giani din „Las Fierbinți”, cu nervii la pământ: „Nu putea să se întâmple peste 30 de ani, când nu mai sunt eu?”

Constantin Diță este unul dintre cei mai talentați și apreciați actori din România. Rolul lui „Giani” din serialul „Las Fierbinți” l-a făcut renumit. Mii de telespectatori râd în hohote atunci când actorul apare pe micile ecrane.

Personajul este cunoscut pentru șmecheriile și ingeniozitatea pe care le aplică în fiecare ediție a celebrului serial. Constantin Diță nu prea vorbește despre viața personală, însă, vedeta a decis să facă o excepție.

De ce a răbufnit actorul de la Pro TV, pe B1tv.ro.

Constantin Diță, obosit de „Giani” din Las Fierbinţi

Foarte puțini știu că celebrul „Giani” a fost criticat dur în timpul facultății. Profesorii i-au spus că nu are talent și nu este potrivit pentru comedie, însă, bărbatul a devenit faimos datorită rolului său în serialul „Las Fierbinți”.

„Uită-te la discursul meu, nu are cum să nu apară gagiul. Am niște ticuri și am acceptat ideea. Ca să scap de asta, ar trebui să fac un contra rol care nu are nicio legătură cu asta„, a mai spus Constantin Diță.