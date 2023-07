Gigi Becali a refuzat să stea de vorbă cu președintele lui Ajax Amsterdam pentru că acesta avea pantofii scorojiți. Cum s-a terminat totul

În urmă cu mai mulți ani, o situație mai puțin întâlnită în lumea sportului avea să aibă loc. Personajele principale ale poveștii au fost Gigi Becali și Hennie Henrichs, președintele lui Ajax Amsterdan din vremea respectivă. Latifundiarul din Pipera a refuzat să stea de vorbă cu el, iar motivul principal ar fi fost… pantofii scorojiți. Valentin Sălăgean a povestit întreaga situație. Iată detaliile mai jos!

Valentin Sălăgean, om de afaceri apropiat latifundiarului din Pipera, a povestit despre o situație care a avut loc în urmă cu zece ani. Mai cu seamă, la vremea aceea, era prezent, alături de Gigi Becali, la partida dintre echipa patronată de latifundiar și Ajax Amsterdam, în Europa League. Atunci, a existat un moment în care latifundiarul a glumit pe seama președintelui echipei Ajax, din vremea respectivă, și anume Hennie Henrichs.

Meciul și masa oficială din 2013, de la Europa League

În cadrul unei emisiuni live, apropiatul lui Gigi Becali a povestit cum latifundiarul a făcut un adevărat „spectacol”, atât înainte, cât și după meciul cu Ajax din 2013 din Europa League. Patronul FCSB s-a amuzat de ținuta pe care președintele lui Ajax Amsterdam a purtat-o la momentul respectiv. Mai cu seamă, elementul principal care i-a stârnit „apetitul” către a glumi a reprezentat încălțămintea. Însă, până să ajungă să îl ia peste picior pe Hennie Henrichs, apropiatul lui Becali a povestit ce s-a întâmplat până în acel punct.

Patronul FCSB și omul de afaceri ar fi trebuit să se prezinte la o masă oficială. Gigi Becali a refuzat să apară, trimițându-l pe Valentin Sălăgean cu fostul arbitru Valeriu Argăseală.

„Mi-a zis înainte de meciul cu Ajax: «Bă, eu nu mai merg la nicio masă oficială. Ce să caut eu acolo?! Du-te cu Argăseală!». I-am zis că nu am eu ce să fac. Zice: «Du-te, bă, că tu vorbești toate limbile din lume. Bă, Vali, tu ești vicepreședintele, el e președintele. Ba nu, e patronul, patronul!». Zic: «Nu pot, mă, să spun că sunt Gigi Becali!». El: «Nu știu, mă, spui că ești cine vrei tu! Eu nu merg, mă duc la masaj!». M-am îmbrăcat frumos și m-am dus”, a povestit apropiatul lui Becali.

Gigi Becali n-a vrut să discute cu președintele lui Ajax Amsterdam. Motivul: pantofii scorojiți!

În continuare, Valentin Sălăgean a povestit ce s-a întâmplat când a ajuns la masa oficială. Odată ajuns la masă, îi întâlnește pe Edwin Van der Sar (care a fost director executiv la Ajax, recent), Marc Overmars și George Ogăraru. La meci, însă, președintele lui Ajax stătea lângă cei doi. Atunci, când Gigi Becali l-a văzut, i-a criticat încălțămintea, spunând că nu vrea să discute cu el, pentru că are „pantofii scorojiți”.

„Acolo erau Van der Sar, Overmars, Ogăraru, o doamnă din conducere. Atunci am văzut puterea lui Ogăraru, incredibil. Toată lumea avea un respect maxim pentru el, am rămas mut. Cu Overmars chiar am rămas în relații bune, a venit cu familia la restaurant la Londra. Buuuun… Masa oficială, povești, vrăjeală. La meci, lângă noi stătea președintele lui Ajax. I l-am arătat lui Gigi. Zice: «Bine, mă, eu sunt Gigi Becali, am bani, ce mă interesează pe mine… Ce mă pui să vorbesc cu ăsta?! Nu vezi că are pantofii scorojiți?!». De atunci a rămas vorba că vorbesc pantofii cu tine, că au vârful întors în sus. Am râs de n-am mai putut”, a spus Sălăgean pentru GSP live.

