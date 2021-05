Gigi Becali: „E o mizerie ce am făcut! Le cer scuze celor de la Sepsi!”

Acuzat de lipsă totală de fair-play de către cei de la Sepsi pentru că a tirmis în teren în derby-ul cu Universitatea Craiova „grădinița”, ușurând misiunea „juveților” care se aflau în luptă directă cu covăsnenii pentru locul 3, Gigi Becali a ținut să-și ceară public scuze.

Finanțatorul FCSB a recunoscut că a comis o nedreptate, motiv pentru care le-a cerut iertare de „o mie de ori” covăsnenilor, care pot prinde acum un loc de cupă europeană doar dacă Universitatea Craiova câștigă finala Cupei României și se impun în barajul cu învingătoarea dintre Viitorul sau Chindia.

„E o mizerie ce am făcut, ce să mai zic! Pentru chestia asta, îmi cer iertare de 1.000 de ori și lui Grozavu și clubului. Eu le promit că Dumnezeu mă va prevala și mă va grația pentru vina pe care o am. Va lua Craiova Cupa și ei vor fi în Conference League. N-am niciun merit, dar mă apără Dumnezeu. Le cer iertare, să mă ierte. Și cer iertare clubului Sepsi, dar am o mică scuză, care nu e palpabilă.A fost și o revelație și pentru noi să vedem jucătorii tineri. Jucătorii erau terminați cu meciuri din trei în trei zile. Am 7 jucători la echipa națională, n-au vacanță deloc”, a declarat Gigi Becali.

Vă reamintim că după ce CFR Cluj a devenit matematic campioană, FCSB și-a trimis vedetele în vacanță, pe teren în jocul cu Universitatea, scor 0-1, făcându-și apariția debutanţii Alexandru Musi și Aurelian Ciuciulete dar şi alţi jucători tineri de la echipa a doua: Ştefan Târnovanu, Alexandru Pantea, Ovidiu Perianu, Andrei Istrate, Adrian Niţă și Gabriel Fulga.

„Dreptatea se face în timp, nu vreau să comentez mai multe, fiecare își vede propriul interes. Nu vreau să intru cu nimeni în polemică, nu se cade ca eu să vorbesc cu patronul FCSB-ului”, a fost replica lui Leo Grozavu.