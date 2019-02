Gigi Becali, echilibrat după victoria cu oltenii: „Trebuie să evidențiez și punctele slabe!”

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, nu a fost euforic după victoria pe care echipa sa a obținut-o în derby-ul rundei a XXV-a a Ligii I cu Universitatea Craiova, scor 3-2.

Latifundiarul din Pipera a pus tunurile pe Florinel Coman și Florin Tănase, arătându-se total nemulțumit de evoluția acestora.

„Trebuie să evidențiez și punctele slabe. Am jucat cu un om și jumătate în minus, mă refer la Florinel Coman. Și mă refer și la Florin Tănase, nu a existat în prima repriză. Datorită dăruirii celorlalți jucători am controlat totuși jocul. Îl știam pe Coman că are tupeu, dar aseară am văzut frică. Eu simt jucătorii care fug de joc, exact asta a făcut Florinel Coman. Tănase e favoritul meu, dar să înțeleagă un lucru: nu există jucător valoros care joacă două meciuri bune și unul nu. Nu există! Trebuie să joace mereu la fel de bine. Nu suntem favoriți la titlu. Am făcut egaluri cu Chiajna și Călărași, înseamnă că n-avem stabilitate, n-avem forță. Nu avem voie să facem asta”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Cu această victorie, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj. Craiova a suferit prima înfrângere în deplasare din 2019 și a coborât pe locul al treilea în Liga 1.

Rezultate etapa a XXV-a:

Sepsi – FC Viitorul 0-0

Astra Giurgiu – Hermannstadt 1-0

Poli Iași – CFR Cluj 0-1

Dunărea Călărași – Dinamo 0-0

FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș 1-1

FCSB – „U“ Craiova 3-2

Luni, 25 februarie

ora 20.00: Concordia Chiajna – FC Voluntari

Clasament Liga I

1 CFR Cluj 25 14 9 2 38-16 51

2 FCSB 25 14 6 5 47-27 48

3 CSU Craiova 25 13 6 6 42-22 45

4 Astra Giurgiu 25 10 9 6 34-22 39

5 Sepsi 25 10 7 8 32-24 37

6 FC Botoșani 25 9 9 7 31-32 36

7 FC Viitorul 25 10 5 10 25-27 35

8 Poli Iași 25 10 4 11 28-36 34

9 Gaz Metan Mediaș 25 7 9 9 25-32 30

10 FC Hermannstadt 25 8 5 12 23-28 29

11 Dinamo București 25 7 8 10 27-35 29

12 Dunărea Călărași 25 4 11 10 16-25 23

13 Concordia Chiajna 24 4 6 14 17-40 18

14 FC Voluntari 24 3 8 13 25-43 17