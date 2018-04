Gigi Becali: „Nu mă pot bucura de rezultat!”

FCSB s-a impus la limită, scor 1-0 cu CSM Poli Iași într-un meci contând pentru etapa a III-a a play-off-ului Ligii I.

Deși obținutăă cu la limită și cu mult noroc, victoria a fost suficientă pentru ca roș-albaștrii să treacă pe primul loc în clasament în fața CFR Cluj. Cele două echipe au în acest moment același număr de puncte dar echipa lui Nicolae Dică are de partea sa avantajjul golaverajului.

Cu toate că echipa sa este lider în play-off, Gigi Becali s-a declarat total nemulțumit de jocull echipei. Finanțatorul FCSB nu a menajat pe nimen i la finalul întâlnirii cu echipa din Copou și a spus că nu se poate bucura deloc de rezultat.

„Nu mă pot bucura de rezultat. Sunt atât de amărât… Când te domină Iași în 10 oameni, ce să mai spun? Asta e echipa. Nu ai cum să rămâi pe primul loc cu jocul ăsta! O să spuneți că nu sunt consecvent. Tot zic că am jucători valoroși, dar spun așa prin prisma prețului. Am dat 2 milioane, 3 milioane pe ei. Florinel Coman are mingea la el, pe contraatac 4 contra 2, și o pierde. Era să luăm și gol. Am dat 5 milioane pe Coman și Nedelcu și nu merită. La Benzar se vede valoarea, dar joacă doar când vrea. O să iau două pachete de țigări când merg la echipă și o să le dau câte unul fiecăruia, lui Coman și Benzar. Să văd dacă le-am nimerit marca favorită. Ovidiu Popescu joacă de doi ani la Steaua și dă mingi numai la adversar. E atât de speriat… Budescu e singurul care joacă. Nu FCSB e pe locul 1, ci Budescu. Fără el nu făceam nimic. Suntem morți fără el. O să văd la finalul sezonului dacă mai stau în fotbal. Nu sunt obișnuit să fiu batjocorit în halul ăsta, să mă domine Poli Iași acasă. Nu mai înțeleg nimic. Dică a zis că nu se supăra nimeni dacă era 3-0 pentru noi la pauză. De unde a văzut el asta, eu nu știu!? Am avut o ocazie doar din corne”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.