Gigi Becali s-a dat bătut în fața „câinilor”: „Nu pot să îl iau pe Nistor, nu pot, ce să fac?”

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a fost nevoit să bată în retragere în privința lui Dan Nistor. Deși l-a dorit cu insitență și a făcut o ofertă mare pentru căpitanul lui Dinamo, Gigi Becali a recunsocut că nu poate să-l transfere pe Dan Nistor.

„Nu pot să îl iau pe Nistor, nu pot, ce să fac? Nu mai măresc nicio ofertă, dacă ei voiau să îl dea, dădeau un telefon. Negociam cu ei, încercau să îl zică: „Vrem mai mult”. Eu nu am avut intenția să le fac rău. Îmi place Nistor și vreau să îl iau. Am făcut o ofertă, am făcut ceva rău? Ce să destabilizez, am eu vreo problemă cu Dinamo? Eu cu o singură echipă mă bat, cu CFR”, a declarat Gigi Becali, finanțatorul FCSB.

Ultima ofertă făcută de Becali pentru Dinamo pentru Dan Nistor a fost de de 500.000 de euro, plus Kamer Qaka.

În vârstă de 30 de ani, căpitanul lui Dinamo ar fi urmat să aibă un salariu de 20.000 de euro pe lună dacă ar fi ajuns sub comanda lui Nicolae Dică.

Interesant este că suporterii lui Dinamo au jucta un rol extreme de important și au oprit practice acest transfer. Asociaţia „Doar Dinamo Bucureşti”a decis să verse toţi bani strânşi din cotizaţii în contul lui Nistor!

„Ne concentrăm pe situaţia lui Nistor. Frustrarea e de înţeles, dar ce nu se înţelege e că plecarea de la Dinamo la FCSB nu poate fi numită nici măcar ca ultima soluţie, ci niciodată. Tocmai de aceea, Dan Nistor, pe care noi îl apreciem foarte mult, şi oricine altcineva trebuie să aibă mare grijă la fiecare cuvânt pe care îl spune în public. Avem acordul lui Nistor să anunţăm public că am luat decizia ca banii strânşi în cadrul proiectului Doar Dinamo Bucureşti să fie folosiţi pentru prelungirea contractului lui Nistor la Dinamo”, susțin reprezentanții Asociației DDB.