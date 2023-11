Gigi Becali se dezice total de Marcel Popa, fostul său bodyguard, al cărui fiu și-a ars mătușa de vie. Latifundiarul din Pipera anunță că nu mai are nicio treabă cu cel care i-a fost angajat și că nu-l interesează deloc subiectul, prioritățile sale fiind altele. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Poliția Capitalei a fost sesizată, luni dimineață, prin apel 112, cu privire la faptul că în scara unui bloc din Sectorul 6, o femeie ar fi fost stropită cu benzină și i s-ar fi dat foc. La fața locului s-au deplasat pompieri, care au lichidat incendiul, dar și un echipaj SMURD care a constatat decesul victimei. În vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu Serviciul Omoruri.

Tatăl criminalului a împușcat un om pentru Gigi Becali

Alexandru Popa, un nepot al victimei, a fost prins, ulterior, de polițiștii Secției 25, în cartierul Militari. Potrivit GÂNDUL.RO, tatăl criminalului este nimeni altul decât Marcel Popa, unul dintre foștii bodyguarzi ai lui Gigi Becali, care a participat, în toamna lui 2009, la recuperarea limuzinei latifundiarului din Pipera, furată de hoții controlați de Sandu Geamănu. De altfel, la momentul respectiv, Marcel Popa l-a și împușcat în picior pe unul dinte hoți.

Marcel Popa, concediat de milionar

Ulterior, Gigi Becali ar fi renunțat la serviciile sale, milionarul reproșându-i că și-a părăsit soția și fiul pentru o femeie mai tânără. Rămas doar în grija mamei, Alexandru Popa ar fi devenit consumator de droguri și dependent de jocurile de noroc. În ultimul timp s-ar fi confruntat cu probleme financiare, dar nu acesta ar fi motivul pentru care și-ar fi ars mătușa de vie. Nu era nicio moștenire la mijloc. În fața anchetatorilor, fiul fostului bodyguard al lui Gigi Becali nu a recunoscut nimic, deși prezenta arsuri în zona picioarelor.

„Mai știu eu ce angajați am avut? Nu mă interesează subiectul”

Pe marginea acestui subiect, CANCAN.RO a luat legătura cu Gigi Becali, cel care l-a avut angajat o bună perioadă pe Marcel Popa, tatăl criminalului. Latifundiarul din Pipera s-a dezis total de fostul bodyguard, precizând că nu-l interesează subiectul și că nu mai ține legătura cu cel care i-a fost gardă de corp.

„Așa, și ce treabă am eu? Tu crezi că eu mai știu ce angajați am avut? Ce mă interesează pe mine ce a făcut băiatul unui fost bodyguard pe care l-am avut? Nu, nu am mai ținut legătura cu el (n.r. Marcel Popa). Ce treabă să am eu cu el? Doamne-ferește! Asta e ultima mea grijă ce a făcut băiatul unui fost angajat. Lăsați-mă în pace cu prostiile„, ne-a declarat Gigi Becali.