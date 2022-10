Gigi Becali, ședință cu Nicolae Dică după ce antrenorul l-a anunțat că pleacă de la FCSB!

Nicolae Dică a luat în calcul să plece de la FCSB, însă Gigi Becali și Mihai Stoica l-au convins să continue munca pe care a început-o în vară, chiar dacă rezultatele roș-albaștrilor sunt dezamăgitoare, atât în SuperLiga, cât și în Conference League.

FCSB are trei victorii consecutive în campionat, însă jocul echipei nu este deloc pe placul lui Gigi Becali, care nu a ezitat să-i critice pe jucători și pe Nicolae Dică atunci când a avut ocazia. Înfrângerile cu Silkeborg din Conference League au agitat și mai mult apele în curtea vicecampioanei României.

În weekend-ul trecut, FCSB a învins, 2-1, pe UTA, pe Arena Națională, însă, în ciuda succesului, Nicolae Dică s-a gândit să-și dea demisia. Gigi Becali l-a băgat imediat în ședință pe antrenor și, alături de Mihai Stoica, l-au convins să nu părăsească echipa.

“Am fost în discuții cu Meme și cu patronul echipei după meciul cu UTA (n.r. din campionat). După jocurile cu Silkeborg am fost dezamăgit, supărat, trist, pentru că am pierdut așa cum am pierdut în acele două meciuri. Am văzut reacția anumitor persoane și am discutat cu patronul și mi a zis «Bă, tată, ai făcut echipa, ai făcut antrenamentele, de ce să pleci? Avem încredere în tine și credem că putem să facem lucruri bune»”, a spus Nicolae Dică în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului dintre FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe, programată luni.

Nicolae Dică a vrut să-și dea demisia de la FCSB. Gigi Becali a intervenit imediat

Important pentru Nicolae Dică a fost și faptul că suporterii sunt alături de el, ceea ce a contat mult în decizia de a rămâne la echipă.

“Patronul și Meme n-au întors din drum, dar m-am bucurat la meciul cu UTA că suporterii noștri au încurajat jucătorii și chiar le-am spus asta celor din staff. Am văzut că sunt alături de mine și de jucători. Am vrut să renunț pentru că multă lume zicea că trebuie să renunț. Am spus că vreau să câstigam în campionat și după să las echipa să o ia altcineva care să facă mai mult decât mine. După meciul cu Viking eram și eu bun, după nu am mai fost”, a mai declarat Nicolae Dică.