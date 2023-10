Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, se teme pentru viața lui, mai ales după ce, în cursul zilei de luni, a sesizat disparația prezoanelor de la mașină, chiar în timp ce se afla la volan. Oficialul CSA-ului susține că sunt persoane care-i doreasc răul, neuitând scandalul fără sfârșit în care se află cu Gigi Becali. Aflați, în continuare, care a fost reacția latifundiarului din Pipera.

Florin Talpan este panicat după ce a fost atacat verbal de Gigi Becali și Dumitru Dragomir, în timp ce alte persoane ar fi început să-l amenințe cu moartea. Juristul CSA Steaua este ferm convins că patronul FCSB-ului și fostul șef al LPF nu ar fi deloc străini de situația în care a ajuns, aceea de a se teme pentru propria viață.

„Mă simt în pericol. Mi-au spart luneta, geamurile la mașină de nu știu câte ori. Nu se poate așa ceva. Eu nu mai folosesc mașina personală decât foarte rar din această cauză. Familia mea reacționează cu mare teamă și cu frică, nu este posibil să se întâmple lucrul acesta. Am ajuns în România să fim amenințați că ne facem treaba? Să ne fie frică să mergem pe stradă? Mă atacă domnul Dragomir, domnul Becali şi au început să mă ameninţe cu moartea fel de fel de persoane. Sunt urmărit şi m-au ameninţat cu moartea. Totul din cauza lui Gigi Becali şi a domnului Dragomir”, a spus Florin Talpan.

Scandal fără precedent între Gigi Becali și Florin Talpan. „Omul ăsta nu are ce căuta în instituțiile statului”

Gigi Becali nu a rămas dator și i-a oferit o replică pe măsură lui Florin Talpan, amuzându-se, totodată, copios pe seama spuselor juristului de la CSA Steaua. Nu s-a ferit să-l numească pe acesta „nebun de legat”.

„Acuma, noi râdem, dar trebuie să și plângem, pentru că omul ăsta reprezinta MApN, e juristul MApN. Uite ce a făcut el. Mi-a făcut el nu știu ce plângere și CAB a zis să îi dau 30.000 de euro. El a executat, eu am făcut apel la ICCJ și ICCJ a zis că trebuie să dau numai 5.000. Și după aia el a executat și aia 5.000, în loc să dea înapoi 25.000.

Și mi-a luat încă 5.000. Lasă asta, că eu l-am dat în judecată ca să scap de el. N-am terminat cu procesele, mai dureaza vreo 4-5 ani. Asta cu eliminatul nu are rost nici să vorbim, nici nu mă duc la miliție. Sunt 20 de milioane de oameni, pai dăcă dau ăștia mâine drumul la toți nebunii de la balamuc și toți îmi fac câte o plângere la parchet, eu mă duc să pierd vremea?

El nu e nebun, e chiar de legat. El o să facă încă un proces acum, că l-am calomniat la Ciutacu în emisiune și cineva i-a spart vreun geam sau a luat vreun drog, că s-a supărat prea tare. De nu te-o da și pe tine în judecată, că de ce m-ai sunat pe mine.

Să vă zic ceva, să râdeți. A fost cineva la casa lui din Botoșani. El are casă cu etaj, dar nu are scară, să urci la etaj pe dinăuntru. Are scară-scară, de lemn, pe afară, are gaură prin tavan.

Acum trebuie să fac încă un proces, că am unu de executare pe 25.000, dar acum îmi mai trebuie un proces pentru ceilalți 5.000. Eu am un cont unde bag bani și plătesc numai de acolo. Și am băgat 100.000 și când să plătesc, mi-a zis banca faptul că mi-a blocat Talpan contul. Și eu zic ‘cum, domne, ca el are sa-mi dea 25.000’. Și cică nu, că eu am să-i dau 5.000.

Râdem, dar omul ăsta nu are ce căuta în instituțiile statului, că ne batem joc de statul asta„, a spus Gigi Becali la România TV.