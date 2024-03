GINA CHIRIAC, despre puterea cuvintelor și manifestare: ”Devenim ceea ce gândim!” | ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Puterea gândurilor este nemărginită, iar cine ajunge să o acceseze ajunge să fie cel mai împlinit om de pe Pământ? De ce? Pentru că a obținut ceea ce și-a dorit.

Teoria conform căreia devenim ceea ce gândim nu este neapărat nouă, însă felul în care alege să o explice Gina Chiriac, în cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, este absolut revelator.

Legea Rezonanței, vindecarea prin suferință, de ce boala nu este neapărat ceva rău, care este secretul dependenței chimice față de relațiile toxice și cum se întâmplă ca atenția noastră să ne devină realitate, despre toate acestea va discuta jurnalistul Adrian Artene cu invitata sa.

Cine este Gina Chiriac

Gina Chiriac este doctor în Psihologie, Psiholog Principal, Psihoterapeut Integrativ, Formator și Supervizor atestat European, Fondator & Președinte ARPI, Fondator și Președinte IESTCA, Fondator Institutul Neuropsy, Coerență Neuronală și Regenerare Celulară.

Experienţă profesională:

1990 – prezent Psiholog principal, formator şi supervizor în psihoterapie integrativă

Psihoterapeut specialist în hipnoză şi terapie ericksoniană

Fondator și Președinte al Asociaţiei Române de Psihoterapie Integrativă (A.R.P.I.)

Preşedinte al Institutul European de Studii pentru Terapia Copiilor şi Adolescenţilor (I.E.S.T.C.A.)

Formator acreditat EEPSSA (École Européenne de Psychothérapie Socio-et Somato-Analytique – Strasbourg, Franţa)

Specializare în terapie de cuplu – “The Developmental Model of Couples Therapy: Integrating Attachment, Differentiation, and Neuroscience in Couples Therapy.” (cursuri cu Dr. Peter Pearson & Dr. Ellyn Bader, The Couples Institute, Menlo Park, SUA)

Specializare in supervizare prin hipnoterapie (cu Dr. Jeff Zeig – The Milton H. Erickson Foundation)

Specializare cu Dr. Jeff Zeig in metodele maestrilor terapeuti de a lucra cu clienţii (“Masters of Psychotherapy” – The Milton H. Erickson Foundation; printre expertii studiati se află: Carl Rogers, Carl Whitaker, Aaron Beck, Albert Ellis, Erving Polster, Robert and Mary Goulding, Otto Kernberg, James Masterson, Sal Minuchin, Zerka Moreno, Sue Johnson, Milton Erickson, Jeffrey Zeig)

Formare în psihanaliză & terapeut analist integrativ (EEPSSA – École Européenne de Psychothérapie Socio-et Somato-Analytique, Strasbourg, Franţa)

Specializare si supervizare în Psihoterapie integrativă (European Centre for Psychotherapeutic Studies – Dr. Ken Evans, Joanna Evans, Dr. Maria Gilbert, Michael Randolph)

Doctor of Holistic Medicine (Indian Board of Alternative Medicines)

Analist psihanaliză integrativă

Somatoterapeut

Specializare în psihoterapii psihanalitice

Formare în Body Therapy

Psihoterapeut – psihoterapie individuală şi de grup (Centrul de recuperare medicală şi psihoterapie “Sf. Grigorie Decapolitul”)

Psihoterapeut în cadrul Asociaţiei Române de Psihoterapie Integrativă

Pormator acreditat ANC (Agenția Naționată de Calificări)

Cenzor – Asociatia Română de Hipnoză, Relaxare şi Terapie Ericksoniană (ARHTE)

Membru al Asociatiei Europene de Psihoterapie Integrativă (EAIP)

Organizator de cursuri, workshop-uri, conferinte (psihologie şi psihoterapie)

Promovarea psihoterapiei în mass-media prin participare la emisiuni TV (cu acoperire locală/ regională/naţională) precum şi prin publicarea de articole (de ex., in revista PSYCHOLOGIES şi cotidianul Gazeta de Sud)

Redactor-sef al “Inside” – jurnalul Asociației Române de Psihoterapie Integrativ