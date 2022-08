Gina Pistol, despre traumele din copilărie. Ce momente au lăsat răni adânci în sufletul celebrei prezentatoare

Gina Pistol se bucură din plin de viaţa pe care o are în prezent. Deşi acum are tot ce îşi doreşte, atât pe plan personal, cât şi profesional, în trecut lucrurile nu au fost chiar atât de roz. Partenera lui Smiley a povestit în cadrul unui interviu recent faptul că traumele din copilărie au reuşit să îi marcheze existenţa. Iată ce declaraţii emoţionante a făcut frumoasa blondină.

Gina Pistol retrăieşte momente grele atunci când se gândeşte la copilărie. Chiar dacă acum are tot ce îşi doreşte, în trecut, blondina s-a confruntat cu multe neajunsuri din punct de vedere financiar. În acelaşi timp, divorţul părinţilor săi a reuşit să lase răni adânci în sufletul său, mai ales că o bună perioadă cei doi s-au luptat pentru custodia sa.

La vremea respectivă, Gina Pistol încerca să înţeleagă tot ce se întâmpla în jurul său, însă îi era destul de greu.

„Eu când am fost mică, am fost și săracă. Mă uitam la cei din jurul meu care aveau familii, cu mamă și tată, aveau o situație financiară mai bună. Cumva, dacă ai financiar, ești mai bine poziționat pe scara socială. Ești mai bine văzut. Eu trebuia să fac eforturi mari ca să mă încadrez și eu, ca să mă pierd printre ei

Tata se judecase cu mama pentru custodia mea și m-a dus cumva la o doamnă. Nu știu cine e femeia aceea, înțeleg că între timp a și decedat. Nu mi-a explicat nimeni ce mi se întâmplă atunci. M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui. Femeia aceea era puțin agresivă. Mama nu m-a bătut niciodată, cred că o singură palmă mi-a dat. Dar femeia aia era puțin agresivă, pentru că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci da, m-aș întoarce la mine copil și m-aș îmbrățișa. Atât. Ăla ar fi singurul moment.”, a declarat Gina Pistol, în cadrul unui podcast.

Gina Pistol: „Am auzit glume proaste și când am mai crescut și am început să dau cu ei de pământ”

Gina Pistol s-a maturizat mult mai repede, având în vedere situaţiile prin care a trecut şi a devenit o femeie puternică. Şi-a găsit destul de repede drumul în viaţă, a ştiut ce îşi doreşte şi a luptat pentru visul său.

Chiar dacă este o persoană sociabilă şi prietenoasă, Gina Pistol mărturiseşte că aşteaptă de la cei din jurul său să o trateze cu respect, aşa cum face şi ea la rândul său.

„Eram foarte simpatică, eram foarte haioasă, glumeață, ajutam toată lumea. Asta eram. N-aveai cum să nu mă placi, reușeam ușor să fiu plăcută. Eu eram așa de fel, adică nu mi se pare că făceam mari eforturi, nu era o mască. Chiar dacă nu-mi convenea ceva pe moment, mă deranja ceva la cineva, preferam să nu-l zic.

Pentru că, la fel, crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, cum știi, oamenii… cel puțin bărbații mă tratau… mai ales și când am apărut și în reviste. Am auzit glume proaste și când am mai crescut și am început să dau cu ei de pământ. Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ.”, a mai spus Gina Pistol.