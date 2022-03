Giulia Angelescu: “Nu o să uit niciodată când…” Când lumina reflectorului pălește, nostalgia o lovește!

Giulia Anghelescu este nostalgică după vremurile în care expunerea artiștilor se făcea mai mult pe scenă, în fața publicului, și mai puțin pe rețelele sociale. După ce s-a reprofilat preponderent pe televiziune, dar și pe viața de familie, Giulia pare să regrete perioada “Candy”, când era tratată ca un adevărat star. CANCAN NEWS vă oferă detalii picante din culisele vieții de vedetă.

Giulia, Elena Vasilache și Claudia Pavel creau isterie în rândul susținătorilor acum mai bine de douăzeci de ani, când umpleau până la refuz sălile de spectacol. După scindarea trupei, componentele s-au dedicate carierei solo, Giulia Anghelescu și Claudia Pavel devenind nume sonore ale industriei prin piesele lor. Giulia a fost prima care a renunțat la proiectul de grup, însă faima pare să fi lăsat urme adânci pentru cântăreață.

Giulia, considerată “ireală” de către fani

Cumnata lui Huidu povestește cum perioada “Candy” i-a oferit un moment pe care nu îl poate da uitării, când fanii ajunseseră să o conisdere un personaj ireal, demn de poveste. În același registru, Giulia Anghelescu explică și cum a impacatat-o reversul expunerii, când nu își putea desfășura activitățile cotidiene fără prezența unui bodyguard, care să o protejeze de un eventual „iureș” iscat în rândul fanilor.

“Eu nu o să uit niciodată că atunci când încă eram în Candy, după un spectacol cred că la Constanța, au venit două fetițe, mici, cred că aveau vreo cinci, șase ani. Au venit la mine cu mama lor, una dintre ele a pus mâna pe mine, s-a întors spre maică-sa și a zis: “Mami, e adevărată!” Deci n-o să uit niciodată momentul acela, a fost altceva și sincer cred că am primit chestia asta de undeva să o trăim în viața asta, acum nu mai e chiar așa! Eu nu îmi amintesc de mine, n-am nicio amintire cu mine fără un bodyguard care să meargă cu mine la baie, la cinema, nu am chestia asta!”, a declarat artista pe youtube “theXclusive”

CITEȘTE ȘI: CUM A AFECTAT-O PE GIULIA ANGHELESCU ACCIDENTUL PROVOCAT DE ȘERBAN HUIDU. CUMNATA „CÂRCOTAȘULUI” FACE DEZVĂLUIRI DESPRE TRAGEDIA DIN 2011

Adina Halas își trăiește povestea de iubire alături de soțul ei, de mai bine de zece ani, căsnicie din care a rezultat și un băiețel. Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil!” povestește, însă, cum a spus DA la foarte puțin timp după ce și-a cunoscut soțul. Ce regrete are vedeta, dar și ce temeri au încercat-o la începutul mariajului, aflați de la CANCAN NEWS!

Deși este unul dintre cele mai energice și zâmbitoare personaje din showbiz, Dorian Popa nu a trecut prin momente tocmai ușoare, în copilărie, când mama sa a trebuit să îi crească de una singură pe cântăreț și pe fratele său, actualmente medic în Germania. Ce “rețetă prescrie” starul pentru a-și păstra starea pozitivă, aflați chiar acum!

VEZI ȘI: GIULIA ANGHELESCU, PROBLEME DE SĂNĂTATE, DUPĂ CE A SCĂPAT DE COVID. “MĂ DOR TOATE CELE”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com