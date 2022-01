Giulia, imagini cu posteriorul la vedere! Internauții nu s-au putut abține: ”Dai de bănuit...”

Nu mai este un secret faptul că Giulia este lipsită de inhibiții, însă de data asta artista s-a afișat în fața urmăritorilor de pe Instagram mai provocatoare ca niciodată. Internauții nu s-au putut abține și au ”năvălit” cu reacții.

Giulia Anghelescu a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii în care apare aproape goală. ”Îmbrăcată” cu un top mai mult transparent, goliciunea Giuliei a fost un motiv numai bun pentru internauți de a reacționa: ”Au, au, au, mă doare inima! / My sexy mama! I miss you so much! / Cea mai sexy. Huidu, you lucky bastard…/ Hmm…nici nu știu la ce să mă uit… la tatuaj, la draperia din spate…”, au complimentat-o internauții pe Giulia Anghelescu.

Postarea cântăreței a adunat mii de like-uri, dar și numeroase comentarii din partea ”marilor critici”: ”Aaaaa….Giulia dai de bănuit. / Fără o bucată de fund nu se poate/ Mai trebuia și tu sa-ți arăți po.poul”, au fost reacțiile ”haterilor” de pe Instagram.

(VEZI ȘI:GIULIA, DEZVĂLUIRI DESPRE STĂRILE DE ANXIETATE PRIN CARE A TRECUT: „VLAD A FOST ÎNTOTDEAUNA ACOLO ȘI A ȘTIUT CUM SĂ MĂ AJUTE SĂ TREC PESTE”)

Se lasă sau nu Giulia de cântat?

Giulia a devenit ”scumpă” la vedere, iar aparițiile pe marile scene par să se fi rărit, motiv pentru care fanii s-au îngrijorat. După ce prin presă s-a zvonit că ar fi renunțat la muzică, artista a ținut să lămurească situația:

“Am o nelămurire. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă de am redevenit faimoasă? Mie îmi era bine așa cum eram, de nu scriau oamenii, dar am citit și ieri și astăzi că, în sfârșit, s-a deslușit misterul de ce m-am lăsat de cântat!

(VEZI ȘI:GIULIA, REACȚIE ACIDĂ LA ADRESA ”HATERILOR”. ARTISTA A FOST UMILITĂ DIN CAUZA UNEI POZE: ”MI-A SPUS CĂ SUNT PENIBILĂ”)

Nu m-am lăsat de cântat, nu ai cum să te lași de ceva ce îți place foarte mult. Am zis, în schimb, că prioritățile s-au schimbat și că îmi doresc foarte tare să mă concentrez pe proiectul meu din televiziune, pentru că e un domeniu care îmi place la fel de mult ca muzica!”, a transmis Giulia pe Instagram.

Sursa foto: Instagram.ro