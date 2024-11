Gladiator pe marele ecran, înfrânt de propriile vicii! Denzel Washington recunoaște lupta cu drogurile și alcoolul

Pe punctul de a sărbători frumoasa vârstă de 70 de ani, unul din cei mai celebri actori de la Hollywood a revenit în forță sub lumina reflectoarelor.

Denzel Washington a acaparat atenția tuturor la premiera serialului Netflix “The Piano Lesson”, un eveniment pe care l-a transformat practic într-o “afacere de familie”. Washington a venit însoțit de familia sa, ai cărei membri i-au moștenit talentul, scrie PAGE SIX.

La premiera de la emblematicul Teatru Egiptean din Hollywood, Denzel Washington a fost însoțit pe covorul roșu de soția sa, Pauletta, în vârstă de 74 de ani, și de cei trei copii ai lor – John David, 40 de ani, Katia, 37 de ani, și Malcolm, 33 de ani.

Singurul membru al familiei care a lipsit a fost Olivia, sora geamănă a lui Malcolm.

„The Piano Lesson”, bazat pe piesa de teatru a lui August Wilson, câștigătoare a premiului Pulitzer, a devenit o adevărată producție a familiei Washington: John David joacă în film, Malcolm l-a regizat, iar Katia a produs filmul.

Și mai important, “Gladiator II”, continuarea celebrului blockbuster al lui Ridley Scott, în care Denzel Washington are un rol important, a avut premiera mondială la Sydney, Australia, pe 30 octombrie 2024. Filmul a fost lansat în Marea Britanie pe 15 noiembrie și va fi lansat în Statele Unite pe 22 noiembrie.

“Gladiator II” a primit recenzii în general pozitive din partea criticilor și a încasat 87 de milioane de dolari. O altă continuare, “Gladiator III”, este deja în stadii incipiente de producție.

Aparițiile lui Denzel au avut loc la puțin timp după ce actorul a acordat un lung interviu în care pentru prima dată a povestit totul, în propriile sale cuvinte: momentele care au contat și experiențele care l-au creat. După cum spune Washington, este un moment bun pentru reflectare:

Denzel a trăit o viață memorabilă. De la copilăria în cartierele “periculoase”, cu momente la limită, o soție cu care e căsătorit de patruzeci și unu de ani, patru copii, cincizeci de filme, două Oscaruri, și trei filme „Equalizer”.

Denzel a vorbit pe îndelete despre familia sa, și a oferit o informație cu adevărat surprinzătoare:

Referitor la copilăria și adolescența sa, Denzel a spus:

„Acele personaje pe care le-am jucat în Training Day, în American Gangster – ar putea părea că erau asemănătoare cu mine, și aș putea să vă spun că erau, dar nu eram un gangster. Îmi petreceam timpul cu gangsteri adevărați acolo, dar nu eram unul dintre ei. Așa că permiteți-mi să nu vă spun o minciună. Eram pe jumătate pe străzi, dar nu sunt un ucigaș”.

Celebrul actor a insistat asupra faptului că fanii trebuie să recunoască diferența dintre rolurile jucate și omul în carne și oase:

“Am avut atât de multe călătorii, atât de multe tipuri diferite de oameni ale căror roluri să le joc. Și chiar și eroii – eu nu sunt ei. Nu sunt Stephen Biko. Am jucat rolul lui Stephen Biko. Nu sunt Malcolm X. Oamenii îmi vorbesc ca și cum aș fi Malcolm X până în ziua de azi. Nu sunt Malcolm X. Nu aș fi putut rezista presiunii la care era supus el. Dar am fost binecuvântat cu capacitatea de a interpreta la ce duce asta. Fie că este un lider al Națiunii Islamului sau un alcoolic beat mort”.

Pentru prima dată, Washington a vorbit deschis despre luptele sale din trecut cu abuzul de substanțe, dezvăluind că obișnuia să bea două sticle de vin pe zi înainte de a renunța la băutură în urmă cu aproape un deceniu.

Actorul a dezvăluit că a cochetat cu o mulțime de substanțe de-a lungul anilor, dar în cele din urmă, vinul a fost principalul său viciu.

„Este foarte complicat să ai de a face cu vinul. Este foarte lent. Nu este ca și cum, bum, se petrece dintr-o dată”, a spus el.

„Nu am fost niciodată pasionat de heroină. Nu am fost niciodată pasionat de cocaină. Nu am fost niciodată pasionat de droguri tari. Am luat droguri la fel cum cei din jur luau droguri, dar nu m-a prins niciodată.”