Grav accident rutier cu 23 de persoane implicate pe A3! S-a activat planul roșu

Un grav accident rutier a avut loc joi dimineață pe autostrada A3, în apropiere de kilometrul 56, pe sensul de mers spre Ploiești. Incidentul a implicat nu mai puțin de 12 autovehicule, iar autoritățile au fost nevoite să activeze Planul Roșu de intervenție, având în vedere amploarea evenimentului. Traficul în zonă este complet blocat de câteva ore, iar circulația a fost deviată pe DN1, de la kilometrul 43.

În urma coliziunii în lanț, 26 de persoane care se aflau în cele 12 autoturisme au fost evaluate medical la fața locului. Două dintre acestea au necesitat transportul de urgență la spital. Este vorba despre doi bărbați, unul în vârstă de 46 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral și un traumatism toracic, și un alt bărbat de 44 de ani. Restul persoanelor implicate au scăpat fără răni grave și nu au avut nevoie de internare.

Din primele informații, accidentul ar fi fost provocat de nepăstrarea distanței regulamentare între vehicule, ceea ce a dus la o reacție în lanț în momentul în care unul dintre șoferi a frânat brusc. Condițiile meteo din zonă erau favorabile, ceea ce sugerează că factorul uman a jucat un rol semnificativ în producerea accidentului.

La fața locului, echipele de intervenție au mobilizat resurse importante. Au fost trimise o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, patru ambulanțe SMURD, o ambulanță pentru transportul victimelor multiple și cinci ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), dintre care una dotată cu medic. În ciuda gravității situației, nu au fost raportate persoane încarcerate.

Autoritățile recomandă șoferilor să evite autostrada A3 în direcția Ploiești și să urmeze rutele alternative. Echipele de intervenție lucrează la degajarea carosabilului și evaluarea daunelor, dar se estimează că traficul va fi reluat abia în cursul după-amiezii.

„Am văzut din depărtare 2 maşini ieşind fum din ele, am dat pe avarii am tras pe dreapta. În acest moment au început să sosească una într-alta. Efectiv nu încetineau niciuna. Am ieşit din maşină şi am început să fac cu mâinile cât de tare puteam să semnalizez să se oprească. A fost tragic, a fost şocul vieţii mele”, a spus o șoferiță, potrivit B1tv.ro