„Guriță” îl contrează pe Cornel Dinu: „Criză la naţională? În zece meciuri am doar o înfrângere!”

După ce Cornel Dinu a declarat că naționala pregătită de Cosmin Contra se află în criză, Comsin Contra, selecționerul „tricolorilor” a ținut să-i dea replica legendei lui Dinamo.

„Guriță” a demontat afirmațiile lui Cornel Dinu și i-a readus aminte acestuia că naționala are o singură înfrângere în zece meciuri cu el pe bancă.

„Criză la naţională? Nu ştiu dacă e o criză. De când e Cosmin Contra antrenor al naţionalei, în zece meciuri are doar o înfrângere. Nu ştiu dacă există criză în era Comsmin Contra cu aceste rezultate. Contează rezultatele din meciurile oficiale, dar eu văd o îmbunătăţţire a jocului foarte mare. Chiar dacă nu ne-a ieşit un joc bun pe faza de atac, lucrăm cât putem anumite trasee, prin care să punem în dificultate adversarul. Dar ţine şi de cum se apără adversarul, ce putem să facem prin acele trasee, ce zi prind jucătorii când intră pe teren. Sunt mulţi factori care influenţează un meci de fotbal. Nu am avut ce să le reproşez jucătorilor după meciul cu Muntenegru, poate doar lipsa de idei şi de lucruri bune făcute pe faza de atac, în ultimii 25 de metri. Acestea au făcut ca noi să nu câştigăm meciul cu Muntenegru. Am avut şi posesie, şi mingi recuperate, şuturi spre poartă, e drept puţine pe spaţiul porţii”, a declarat Cosmin Contra, selecționerul reprezentativei Rommâniei.

„Tricolorii” au debutat cu o remiză în Liga Națiunilor terminând 0-0 duelul de pe „Ilie Oană” din Ploiești cu Muntenegru.

Partida dintre Serbia și România va conta pentru etapa a II-a Seria C Grupa 4 din cadrul Ligii Națiunilor. Meciul de la Belgrad va începe la ora 21:45 și va fi transmis în direct de Pro TV.

De la aceeași oră, va avea loc și cellălalt meci al grupei cel dintre Muntenegru și Lituania.