Hagi: „Meritul este al echipei, jucătorilor și antrenorilor!”

Gică Hagi și-a condus echipa din tribună la prima victorie din acest sezon obținută de Viitorul pe teren propriu în runda a III-a cu FC Voluntari.

Rgele a declarat că meritul pentru această victorie nu-I aparține.

„Eu sunt managerul, antrenorul principal a fost pe bancă, a dus echipa la victorie. Meritul este al echipei, al jucătorilor, al antrenorilor. A fost o surpriză pentru mine, pentru că înainte de meci n-am ştiut… mi s-a zis că n-am voie la vestiar, eu n-am ştiut. A fost un şoc peste care echipa a trecut. Ritmul a fost destul de lent, dar am fost concentraţi, cu răbdare, am circulat mingea, cât am putut s-o facem […] Important este că ne-am căpătat încrederea. Şi Drăguş, şi Ciobanu au jucat bine. Drăguş e… mă bucur foarte mult că tot ce zice se împlineşte. Mă bucur pentru el. Probabil că pentru el a fost un şoc că n-a fost în primul ”11”, dar i-am zis că mă bazez pe el în repriza a doua. Este un jucător de ’99, care a jucat multe meciuri şi la antrenamente nu l-am simţit aşa proaspăt. Dar a intrat în repriza a doua şi a făcut-o foarte bine”, a declarat Gică Hagi.

Cu Gică Hagi în tribună, Regele fiind suspendat, Viitorul a câștigat cu 2-0 (0-0) duelul cu FC Voluntari. Vână a deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri obținută de Ianis Hagi în minutul 68, mingea trimisă de căpitanul Viitorului fiind oprită cu mâna în supreafeța de pedepasă de Zgrablic.

Intrat pe teren în partea secundă, Denis Drăguș, noua senzație a Viitorului, a stabilit scorul final în minutul 79 cu un șut din afara careului. Cu victoria obținută la Ovidiu contra Voluntariului, Viitorul acumulează patru puncte în clasament, în timp ce ilfovenii răman fără victorie în acest sezon și cu un singur punct în trei meciuri.