Hagi, optimist înaintea debutului Viitorului în Europa League!

Managerul general și totodată antrenorul formației Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi, a declarat că echipa sa va încerca în această seară în Luxembourg să-și impună jocul și să ia o opțiune serioasă pentru a trece de adversara Racing Luxembourg și a accede în următorul tur al Europa League.

„Și noi, și ei, ne dorim să trecem turul. Vom încerca să ne impunem jocul și să marcăm, chiar dacă jucăm în deplasare. Nimeni nu e favorit, ar fi o greșeală să credem asta. Suntem la început de sezon, este primul meci oficial și nu am ajuns la capacitate maximă. Va fi echilibru, dar sper ca noi să fim mai buni. I-am analizat, defensiv trebuie să ne adaptăm, iar ofensiv să ne facem jocul. Nu-i niciun secret, vom incepe cu Ianis, Mățan si Drăguș în față. Sunt trei jucători foarte tineri și foarte talentați. Obligația noastră este sa ne calificam, iar românii care vor veni la meci sa vadă spectacol și să se bucure la final”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă premergătoare partidei.

La rândul său, Bogdan Țîru a afirmat că jocul celor de la Racing seamănă izbitor cu jocul ceor de la Legia Varșovia, formație cu care Viitorul a susținut un amical recent, rezultatul fiind 5-2 pentru polonezi.

„I-am analizat, au un sistem care seamană cu cel al Legiei, sunt jucători cu experiență, dar trebuie să jucăm bine și să încercăm să câștigăm. Este adevărat că au fost amicale în care am luat multe goluri, poate că s-a simțit oboseala, poate că nici noi nu am jucat ce trebuia, dar am lucrat tactic foarte mult și cred că am rezolvat problemele”, a afirmat Bogdan Țîru.

Partida dintre Racing Luxembourg și Viitorul Constanța, care va conta pentru turul I preliminar din Europa League va fi transmisă în direct începând cu ora 21:00 de TVR 1.