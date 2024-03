Hamude de la ”Puterea Dragostei”, dezvăluiri uluitoare, după ce s-a căsătorit: ”La nuntă nu a venit nimeni!”

Hamude Daowud, fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a căsătorit în urmă cu puțin timp cu aleasa inimii sale! Fostul macho al showbizului a iubit multe domnițe, dar numai una dintre ele i-a pus capac. Se numește Mădălina și se pare că l-a cucerit definitiv pe Hamude. Cântărețul a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.RO cum i-a câștigat inima soției sale, unde vor face ceremonia, dar și cine le-a fost alături în cea mai importantă zi.

În privința dragostei, Hamude a avut parte de iubire cât cuprinde. Fostul burlac a fost vânat, de-a lungul timpului, de numeroase fete din lumea mondenă, însă niciuna dintre fostele relații nu a avut un final fericit. De câteva luni însă, sexosul artist se iubește cu o domnișoară brunetă, pe numele ei Mădălina, care se pare că l-a cucerit iremediabil. Cei doi s-au căsătorit civil în urmă cu o zi, iar cântărețul a dezvăluit cum a decurs totul.

Hamude, primele declarații despre nuntă: „Nu a fost cu fast! Doar mama mea și mama ei au venit”

„A fost o cununie civilă, a fost destul de restrâns. În primul rând am hotărât să facem treaba asta pentru noi, să ne simțim noi bine, să fim liniștiți. Nu am vrut să facem tam-tam. Am făcut-o strict pentru noi doi. Nu a fost ceva cu fast, am fost noi doi, mama ei și mama mea. Pentru noi a fost ceva simplu, dar cel mai frumos și minimal. Mama este foarte încântată, o place mult și ține la ea. Chiar este fericită pentru mine și pentru ea”, a susținut acesta.

Hamude și soția lui sunt împreună de câteva luni, însă relația lor a trecut mai multe teste, spune cântărețul. Mădălina i-a fost alături în momentele dificile și mai ales în perioada grea prin care a trecut recent, așadar bărbatul nu a mai stat pe gânduri și a cerut-o pe Mădălina în căsătorie. În urmă cu o săptămână, Hamude s-a prezentat la ea cu un buchet imens de trandafiri aurii și un inel și a întrebat-o dacă vrea să-i fie soție! Răspunsul nu s-a lăsat nici el așteptat și o săptămână mai târziu cei doi s-au căsătorit.

„Suntem împreună de câteva luni, dar așa cum ți-am spus a fost o atracție foarte puternică. În câteva luni ea a făcut lucruri pe care alții nu le-au făcut și nu le-au simțit în ani de zile”, a mai spus cântărețul.

Sora lui Hamude nu a știut de nuntă! Ce spune despre familia tatălui:”Am fost sunat, dar am vrut să stau departe”

Și pentru că ne-a dezvăluit că doar mama lui și soacra au fost prezente la cununie, cu siguranță Hamude și soția lui au primit telefoane pentru a fi felicitați! Așa cum știm, familia artistului este numeroasă, având nouă frați, însă acesta nu mai ține legătura decât cu o soră din Iordania. Nici măcar aceasta nu a știut că el s-a căsătorit.

„Sora mea știe acum, dar ideea este că noi când am făcut pasul acesta, nu am anunțat pe absolut nimeni, nici măcar pe sora mea. Mie nu îmi place să vorbesc înainte, îmi place să fac lucrurile, apoi le discut dacă este cazul. Am făcut o cununie privată pentru că am vrut să stau departe de cealaltă de familie. Am fost sunat de cine trebuie să fiu sunat, dar atât. La nuntă nu a venit nimeni în afară de mama mea și mama ei”, a spus Hamude pentru CANCAN.RO.

Mădălina i-a fost alături partenerului ei în momentele dificile: „Este singura persoană!”

Este binecunoscut faptul că Hamude a trecut prin momente dificile în ultimii ani, după ce tatăl și fratele lui au fost condamnați la închisoare. Bărbatul a spus că viața sa a fpst dată peste cap complet și a fost nevoit să facă alegeri importante. A decis să se lase deoparte pe el pentru a-i ajuta pe cei dragi. Acum însă, se pune el pe primul loc, iar alături de actuala soție a reușit să depășească toate momentele dificile.

„Din momentul în care ne-am cunoscut am simțit o conexiune foarte puternică între noi și am realizat că suntem făcuți unul pentru celălalt. Ea a fost atrasă în primul rând de maturitatea mea, de felul meu de a fi, de faptul că sunt un bărbat liniștit și atent. Felul în care o iubesc și îi arăt asta mereu. Ne completăm foarte bine. Ea mi-a fost alături din prima clipă și eu i-am fost ei. Mi-a fost alături din toate punctele de vedere, în special în perioadele dificile. Este singura persoană pe care am simțit-o cu adevărat pentru mine”, a mai menționat Hamude pentru CANCAN.RO.

Și pentru că tot au făcut cununia civilă, Hamude și Mădălina își doresc să își unească destinele și în fața Divinității. Astfel, cei doi vor face o cununie în moschee. „Vom face nunta la moschee. Nu vom face nunta religioasă în biserică. Eu sunt musulman și vom respecta și tradițiile de acolo. Ne dorim și copii și dacă ne va ajuta Dumnezeu, vom avea copii în curând. Ea își dorește mult copii și îi iubește mult”, a mai spus fostul concurent de la Puterea Dragostei.

