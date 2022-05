Haos la Marea Neagră! Două nave ruseşti au fost nimicite de ucraineni

Haos la Marea Neagră! Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că două nave ruse de mici dimensiuni tip Raptor-class au fost distruse luni dimineață lângă Insula Șerpilor de drone tip Bayraktar.

Cele două nave militare „Raptor”, de mare viteză, ale Forţelor Navale ale Rusiei au fost distruse şi, cel mai probabil, scufundate, după ce au fost lovite cu rachete lansate de dronele ucrainene. Atacul a fost filmat de dronele Ucrainei, iar imaginile au fost publicate pe Twitter.

”Forţele Navale ale Rusiei au suferit pierderi importante în această dimineaţă. Două nave ruseşti de patrulare Raptor au fost lovite de dronele Bayraktar TB-2 ale Ucrainei în Marea Neagră, lângă Insula Şerplor. Se pare că s-au alăturat navei Moskva pe fundul mării”, se arată în postarea de pe Twitter.

BREAKING:

The Russian Navyv suffered heavy losses this morning.

2 Russian Raptor patrol boats were struck by Ukrainian Bayraktar TB-2 drones in the Black Sea near the famous Snake Island.

Looks like they joined the Moskva on the bottom of the sea. pic.twitter.com/KtidRBuMBn

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 2, 2022