Hermannstadt a fost protagonista unei surprize de proportii in ultima parte a sezonului ce tocmai s-a încheiat din Liga 1. Sibienii au retrogradat în urma barajului cu CS Mioveni, devenind astfel prima echipa din istoria campionatului românesc ce ratează rămânerea în liga de elita după dubla cu formația secundă. Mai multe voci din județ au speculat faptul că echipa s-ar putea desființa ca urmare a retrogradării, însă acestă informație a fost demontată!

Hermannstadt continuă în Liga a II-a!

Oficialii clubului au oferit un comunicat prin care aceștia confirmă faptul că vor evolua și în sezonul viitor în fotbalul de top. Vă prezentăm comunicatul oficial:

„Sibiul are fotbal și va avea! Conducerea A.F.C.Hermannstadt transmite tuturor suporterilor și celor care iubesc și respectă fotbalul sibian că echipa își va continua activitatea și în Liga a II-a! Retrogradarea în urma unui baraj cu un rezultat dureros reprezintă o lecție din care avem multe de învățat, dar care, în egală măsură, ne face mai puternici.

Toate zvonurile care au apărut în presă și în social-media cu privire la viitorul echipei noastre nu au avut nici o acoperire. Nu s-a pus nici o clipă problema desființării FCH.

De aceea, în sezonul 2021-2022 de Liga a doua, am stabilit ca obiectiv principal revenirea în Liga 1. În acest scop, vom anunța în următoarele două săptămâni noua componență a staff-ului tehnic. De asemenea, am început negocierile cu mai mulți fotbaliști prin care să reconstruim o echipă competitivă. In tot acest timp, vom fi deschiși tuturor oportunităților de sprijin din partea autorităților locale, dar și celor care pot veni din mediul privat.

Totodată, vom continua planul început sezonul trecut cu echipa a doua a clubului. Anul acesta vom înființa Academia A.F.C.Hermannstadt, ca dovadă a faptului ca proiectul nostru, unul care a menținut o echipă de fotbal din Sibiu 3 sezoane consecutiv în prima ligă, are continuitate și este unul de lungă durată. Sibiul are fotbal și va avea!”