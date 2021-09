Ianis promite victoria și în Macedonia: „Sper să marchez chiar şi două goluri cu ei dacă se poate!”

Ianis Hagi, a declarat, după victoria cu 2-0 cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, că şi-ar dori să înscrie două goluri în partida de miercuri cu Macedonia de Nord.

„În Macedonia va fi un meci dificil, mai ales că am înţeles că terenul nu arată foarte bine. Va trebui să ne adaptăm însă. Suntem fotbalişti la echipa naţională şi trebuie să câştigăm meciurile atunci când e nevoie. Nu există un sentiment mai plăcut decât acesta, să ai presiune ca să câştigi meciuri. Eu sper să marchez chiar şi două goluri cu Macedonia dacă se poate”, a declarat Ianis Hagi.

Decarul naționalei a afirmat că lucrul cel mai important în meciul cu Liechtenstein este că prima reprezentativă a jucat din nou cu suporteri în tribune după aproape doi ani.

„Până acum este bine, am început această serie de meciuri cum ne-am dorit, iar acum avem o deplasare grea în Macedonia de Nord. Ne dorim trei puncte şi apoi să ne întoarcem la echipele de club. În această seară am câştigat trei puncte, nu mai contează altceva. Cel mai important lucru de astăzi a fost că am jucat din nou cu suporteri pe stadion. Echipei naţionale i-au lipsit enorm de mult suporterii. Am dat deja tricoul unui copil, e normal şi eu am fost fan şi încă sunt fan al fotbalului şi ştiu cum este. Eu iubesc să joc cu o suporteri în tribune, atât acasă, cât şi în deplasare”, a afirmat Hagi.

După 2-0 cu Islanda şi 2-0 cu Liechtenstein, România va juca miercuri un nou meci, contra Macedoniei de Nord, pe „Tose Proeski Arena” din Skopje (21:45). În urma rezultatelor consemnate săptămâna trecută în Grupa J, selecționata lui Mirel Rădoi a urcat pe locul al treilea în clasament cu 9 puncte, devansând Macedonia de Nord, „tricolorii” aporpiindu-se la un punct de Armenia care ocupă locul secund și la trei de Germania, noul lider al grupei.