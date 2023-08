Iartă, dar nu uită! Victor Slav i-a mai dat o șansă iubitei infidele, la un an de la despărțire, dar i-a impus condiții draconice! Ce trebuie să facă Selina pentru a ajunge, din nou, în patul prezentatorului TV!

La aproximativ un an de când s-au despărțit, Victor Slav și Selina formează din nou un cuplu. Cei doi au fost în vacanță, în Bulgaria, împreună cu Sofia, fiica fostului prezentator TV din relația cu Bianca Drăgușanu. Dat fiind însă motivul separării dinaintea împăcării, mai precis infidelitatea iubitei, Victor pare să sufle acum și-n iaurt și să fie extrem de precaut în relația sa. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Victor Slav pare să nu fie deloc de acord cu zicala potrivit căreia „ciorba reîncălzită nu mai are același gust”. Fostul prezentator al rubricii Meteo de la Pro TV s-a împăcat cu iubita sa, Selina, de care se despărțise încă din luna septembrie a anului trecut, fapt confirmat în luna aprilie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO chiar de vedeta TV.

„Noi ne-am despărțit încă din luna septembrie a anului trecut.

Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani.

A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”, ne-a spus acesta.

Împreună, dar nu sub același acoperiș

Victor și Selina au fost împreună, în concediu, împreună cu Sofia, fiica fostului prezentator TV din relația cu Bianca Drăgușanu. Dat fiind însă motivul separării dinaintea împăcării, mai precis infidelitatea iubitei, dezvăluită în excvlusivitate de CANCAN.RO, Victor pare să sufle acum și-n iaurt și să fie extrem de precaut în relația sa. Mai precis, acesta nu mai locuiește sub același acoperiș cu fosta și actuala iubită. Cei doi se întâlnesc des, se sprijină reciproc, în continuare, dar nu-și mai invadează intimitatea, unul altuia.

„Victor locuiește și acum în apartamentul în care s-a mutat după ce s-a despărțit de Selina. Nu s-a întors să stea cu ea, ca înainte de despărțire. Chiar și după ce nu au mai format un cuplu, ei oricum au rămas prieteni și s-au văzut în continuare. Au fost tot timpul apropiați.

Victor nu trece printr-o perioadă prea bună din punct de vedere profesional, în acest moment. Nu stă prea bine din punct de vedere financiar”, a declarat o sursă din apropierea cuplului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Nu are niciun venit stabil

În prezent, pe plan profesional, chiar dacă momentan nu mai are niciun proiect TV, Victor trăiește din contractele de imagine și din afacerea cu parfumul arăbesc bărbătesc pe care a lansat-o. El nu are însă venituri stabile, astfel că în anumite luni vedeta trebuie să trăiască și din economiile făcute. Fostul prezentator de la Meteo a avut și un restaurant, pe care l-a închis. Tot el ne-a spus însă că a reușit să-l vândă, ulterior: „Restaurantul l-am vândut. Afacerea cu parfumul am deschis-o cu un prieten. Încă nu am semnat cu vreo televiziune, dar da, am fost și am dat câteva probe. Am mai multe contracte de imagine, în prezent”.