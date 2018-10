Iftime i-a fixat prețul lui Oaidă: „Un milion de euro e prețul corect!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani a declarat că este dispus să se despartă de noua „perlă” a echipei Răzvan Oaidă, pentru un milion de euro.

„Preţul corect al lui Oaidă este de un milion de euro. Este un băiat echilibrat, dar şi mai consistent decât Olimpiu Moruțan. Răzvan are ceva din Rădoi. Are starea aia de acţiune continuă. Devine motivator, merită să fie căpitan. El aleargă cel mai mult din echipa noastră, are toţi aceşti parametr. Dacă se va pregăti aşa cum o face acum, va ajunge un jucător mare al României şi la o echipă puternică din străinătate. E mai echilibrat. Să vedeţi ce cărţi a citit, ce filme a vizionat, ce anturaj are… E un tip maturizat! E foarte greu postul lui, nu are driblingul lui Olimpiu, dar Răzvan e ca un ceasornic, e foarte bine calculat. Nu pot să zic că e Lampard sau altcineva, dar e foarte calculat”, a declarat Valeriu iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Titular incontestabil în echipa lui Costel Enache, Răzvan Oaidă a devenit și un component de bază în selecționata under 21 a României pregătită de Mirel Rădoi.

Mijlocașul reunoaște că evoluțiile constant bune de la FC Botoșani l-au ajutat să-și câștige acest statut la naționala de tineret cu care este ca și calificat la turneul final al Campionatului European de anul viitor din Italia.

„Parcursul de la echipa de club m-a ajutat și mă ajută foarte mult. Trebuie să le mulțumesc tuturor din staff dar î special lui Mister (n.r. Costel Enache) care a avut încredere în mine. Contează enorm când joci la echipa de club și ai minute în picioare. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care am reușit să ajungem aici cu toții. Ne ajută enorm meciurile în picioare și pentru un jucător tânăr conteză dfoarte mult să aibăă continuitate, să evolueze meci de meci”, a conchis Răzvan Oaidă.

Internaționalul de tineret al Botoșaniului este cotat de site-urile de specialitate la 450.000 de euro şi a ajuns la FC Botoşani pe 5 septembrie 2017 de la echipa de tineret a Bresciei. În acest sezon Oaidă a bifat 10 meciuri pentru FC Botoșani și și-a trecut în cont un gol și un assist.