Iftime, negru după ratarea play-off-ului: „Îmi pun unghia în gât!”

Valeriu Iftime, finațatorul FC Botoșani a recunsocut superioritatea Viitorului în finala pentru play-off cu elevii lui Liviu Ciobotariu, scor 1-0 în ultima etapă a sezonului regular la Ovidiu.

Iftime a recunsocut că este afectat de ratarea play-off-ului, pentru al doilea an consecutiv în ultima etapă a sezonului regular, dar a menționat că nu are ce să le reproșeze fotbaliștilor.

„Echipa Viitorul a jucat foarte bine, au fost foarte activi, foarte prezenți. Au fost mai pregătiți, mai atenți. Au fost buni. Acesta e nivelul nostru. Sunt trist. Îmi pun unghia în gât. Nu am putut mai mult. Nu am ce să le reproșez. Îmi felicit echipa. Nu am făcut un meci foarte reușit. Ne întoarcem la lucrurile noastre de zi cu zi, la play-out, asta este. Am fost marcați de această miză. Eu îi felicit pe toți și le mulțumesc pentru ce au făcut până aici. Eu chiar nu-i critic. Au făcut un campionat foarte bun. Mergem mai departe. Sunt trist, sunt dezamăgit dar nu sunt supărat pe niciunul dintre ei”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Viitorul a câștigat cu 1-0 finala pentru play-off cu FC Botoșani și va juca în play-off în timp ce moldovenii vor evolua în play-out. Echipa pregătită de Liviu Ciobotariu a terminat sezonul regular pe locul 7 și va intra în play-out de pe primul loc cu 18 puncte, iar în prima etapă vor evolua pe teren propriu cu cei de la Concordia Chiajna.

De partea cealaltă Viitorul a terminat sezonul regular pe locul 5 și va intra în play-off cu 19 puncte urmând a juca în prima rundă pe „Național Arena” cu FCSB.