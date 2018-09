Iftime pune tunurile pe Colțescu după remiza de la Voluntari: „Nu a fost 11 metri însă cu Voluntari și arbitrii sunt mai pentru Voluntari!”

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani, a pus semieșecul din etapa a X-a de pe stadionul „Anghel Iordănescu” cu FC Voluntari, scor 1-1, pe seama prestației centralului Sebastian Colțescu.

Iftime crede că centralul din Craiova a greșit în minutul 35 când a dictat penalty-ul din care Laidouni a marcat după intrarea lui Geroge Miron asupra lui Deac.

„O înfrângere era și mai dureroasă. Un punct este o mică minciună. Am oblojit rana care e deschisă. Eu spun că nu a fost 11 metri. Ca să nu ai ocazii și să dai un gol dintr-un 11 metri care nu a fost… Parcă avem un pic de ghinion. Cu Voluntari, parcă și arbitrii sunt mai pentru Voluntari. Nu pot să spun că am pierdut puncte din cauza lui Colțescu. Am fost precipitați în apărare. Am avut ocazii. Nu e ușor să bați o echipă care se apără. Am avut niște ocazii. Nu prea înțeleg ce a vrut să facă Costel cu trei fundași centrali. E treaba lui și sper să-i iasă la meciul cu Dinamo. Bine că nu am luat bătaie. Nu e vorba de punctul câștigat ci de moralul jucătorilor. Era nedrept să ne bată o echipă mai slabă, dintr-o jumătate de greșeală de arbitraj”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.

Golul moldovenilor în acest meci a fost reuușit de Sebastian Chitoșcă în minutul 80.

Pentru gruparea moldavă acesta este al doilea rezultat de 1-1 al sezonului cu Sebastian Colțescu la centru după cel cu Astra de pe „Municipal”.

Duelul de pe „Anghel Iordănescu” s-a terminat 1-1 iar echipa lui Costel Enache rămâne cu un singur succes în 10 etape în timp ce ilfovenii rămân fără victorie în acest campionat.

Pentru FC Botoșani urmează duuelul de luni, 8 octombrie de pe „Municipal” de la ora 21:00 cu Dinamo București.