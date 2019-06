Îl mai știi pe “Don Juan”-ul Lucian Viziru?! A ajuns să facă foamea și este de nerecunoscut

Lucian Viziru a dispărut, de o bună perioadă, din lumina reflectoarelor. A plecat din România și a ales să-și dedice timpul tenisului, sport pe care îl adoră încă din copilărie. Augustin, fratele fostului component al trupei “Gaz pe foc”, a dezvăluit cum își câștigă existența ruda sa de sânge.

“Fratele meu, Lucian Viziru, este antrenor de tenis profesionist. Pe el nu îl mai interesează viața publică. Nu înțeleg, dar apreciez ce face. E ceva foarte greu la vârsta lui… a dat dovadă de curaj, a luat-o de la zero”, a spus Augustin Viziru, conform viva.ro.

Lucian Viziru a părăsit România în urmă cu șase ani și s-a mutat alături de soție și fiu în Germania.

“Acolo am făcut foamea. Toată ziua mâncam o banană sau două până seara când ajungeam acasă”, a spus și Lucian Viziru.

Lucian a dezvăluit și motivul pentru care s-a retras din showbiz. “Când a trebuit să-l operăm pe tata de cancer, am avut nevoie de aproape 100.000 de euro. Eu aveam un credit ipotecar, am plătit din el, când nu am mai putut să-l plătesc la timp pentru că efectiv nu aveam de unde, a venit banca şi a luat tot: şi ce aveam şi ce nu mai aveam”, a povestit Lucian.

“Fratele meu s-a mutat în Germania de ceva ani de zile, a ieşit complet din scena publică. A considerat că nu asta îl face fericit. Noi am crescut într-o familie de sportivi, bunicul nostru a fost un nume mare în tenisul românesc, multă lume nu ştie.

Gogu Viziru a fost căpitan de Cupa Davis, a fost antrenorul domnului Ilie Năstase, domnului Ţiriac. El a antrenat în străinătate 25 de ani. Nu a stat prea mult prin România. Acum, fratele meu a luat această cale, pentru că tot timpul el a fost atașat de bunicul nostru.

Îi place lui tenisul, are copii, îi antrenează, stă în Germania și e mult mai fericit. În ultima vreme nu am apucat să ne vedem pentru că eu tot am stat pe aici, pe la București, el nu a apucat să vină pentru că are foarte mulți copii acolo.

La un moment dat mi-a spus: ‘haide, vino și tu încoace să mă ajuți, că nu mai fac față’. dar nu este stilul meu. Eu nu am răbdarea lui sub nicio formă”, a spus mai Augustin Viziru.