Ilie Poenaru contestă victoria „giuleștenilor”: „Este un rezultat nedrept, nu meritau să câștige!”

Ilie Poenaru, antrenorul principal al formației UTA, a digerat cu greu eșecul pe care elevii săi l-au înregistrat în Giulești cu Rapid, scor 1-0, partida contând pentru runda a VI-a din SuperLigă.

Tehnicianul arădenilor l-a pus după meci la zid pe centralul Iulian Călin, acuzându-l pe acesta că l-a eliminat prea ușor în minutul 75 pentru al doilea galben pe Idriz Batha.

„Din păcate, ei au o ocazie și marchează. Noi am avut o ocazie foarte mare la final, alte câteva ocazii și nu marcăm. Aici s-a făcut diferența. Este un rezultat nedrept, nu meritau să câștige. Am dominat în mare parte meciul, am avut agresivitate, am fost bine organizați, ne-am creat ocazii de joc, am făcut un joc elaborat și cred că echitabil era un egal. Din păcate, s-a mai implicat cineva, care zicea că nu vrea să se implice în acest meci, înainte de meci, la tunel. Mi se pare un cartonaș galben-roșu foarte ușor acordat. Nu se dă așa ceva niciodată. Este o ținere reciprocă și primește doar al meu galben. Oare de ce domnul Călin ne arbitrează? Este al treilea meci. În fine. Din păcate, noi avem 7-8 cartonașe galbene, iar la Rapid orice atac… Nu vreau să dau vina pe el, dar a avut largul concurs la acest meci, în a influența acest rezultat. Mi-a scos echipa din joc, a fragmentat foarte mult, multe decizii luate greșit și nu mi se pare normal. Nu se rezolvă nimic cu VAR-ul. Au fost lovituri care la noi nu s-au dat. Au fost lovituri și coate date pe care domnul Călin nu le-a văzut, dar noi de pe margine le-am văzut. Dacă vrem să creștem fotbalul românesc, haideți să lăsăm să se joace, că prea mult oprim.De ce ți-e teamă? De ce fluieri? De cine ți-e teamă? Că pierzi jocul din mână? Oricum l-ai pierdut. Din minutul 60 nu am mai jucat. Statistic, am ajuns să jucăm câte 30-35 de minute la meci. În restul, numai fragmentări, greșeli peste greșeli”, a tunat Ilie Poenaru.

În urma acestui eșec, UTA a rămas pe locul 12 cu 7 puncte.