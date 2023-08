Imagini fabuloase de la vila Marei Bănică! Au prins-o cu frânghii și au aruncat-o pe geam direct în sufragerie!

Mara Bănică (47 de ani) a dat penthouse-ul cu trei camere, cu pereți de sticlă, pe un apartament într-o casă boierească, cu 5 camere, din centrul Bucureștiului. Jurnalista a investit ceva timp și bani, mai ales că locuința a fost achiziționată de la zero și a fost nevoită să se ocupe personal de amenajarea și stilizarea interiorului. Prin ce peripeții a trecut fosta concurentă de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

De când a devenit mămică, viața Marei Bănică s-a schimbat radical. Penthouse-ul cu trei camere, cu pereți din sticlă i-a ”rămas mic”, motiv pentru care a decis că este timpul să se mute într-o locuință mult mai spațioasă. Pentru că are de unde, jurnalista a achiziționat un apartament într-o casă boierească pe care l-a renovat de la zero. Până în acest moment, doar în amenajare, vedeta a investit 53.000 de euro. Spre exemplu, ușile din stejar masiv au costat 13.000 de euro, parchetul a costat 10.000 de euro, iar marmura 3.000 de euro.

„Este, de fapt, un apartament într-o casă boiească pe care l-am luat-o de la zero, în centrul Bucureștiului. Am un etaj întreg aici cu cinci camere. Casa e șantier acum. Până la acest moment, doar în amenajare am băgat 53 000 de euro.Ușile din stejar masiv au costat vreo 13 000 de euro, parchetul 10 000 de euro, marmura vreo 3000 de euro.

Prin urmare, cu banii de la Pro TV eventual amenajam doar o cameră și jumătate. Termopanele au fost 9.000 de euro, încălzirea în pardoseală vreo 11000 și, gata, ăștia-s banii de la Pro! Casa fiind boierească, am vrut să păstrez patina timpului, am folosit numai lemn masiv. Așa îmi plac mie casele, boierești!”, a povestit Mara Bănică, pentru Click!

Are un etaj întreg, cu cinci camere, etaj ce este, în momentul de față, în șantier. Renovările se fac la foc automat, însă, au existat mici detalii ce i-au dat bătăi de cap jurnalistei. Mai exact, canapeaua comandată pentru living nu a încăput pe ușa apartamentului. Ce a urmat? O desfășurare de forțe, schele montate pe exteriorul clădirii și un grup de meșteri cu abilități de alpiniști, care au reușit să bage canapeaua pe fereastra locuinței (Vezi secțiunea VIDEO din galerie).

”Numai mie mi se poate întâmpla așa ceva. Montăm această schelă pentru a putea băga în apartament această canapea. Altfel, o să ne uităm la televizor în curte”, a spus Mara Bănică.

Cât a costat, de fapt, apartamentul Marei Bănică

După ce va reuși să finalizeze renovările din noul apartament, Mara Bănică nu are de gând să se oprească aici. Are în plan să-și construiască o casă de vacanță în afara Bucureștiului, investiții imobiliare ce ar ajunge la aproximativ jumătate de milion de euro.

„Eu am vândut casa părintească și am cumpărat un teren mare în afara Bucureștiului. O să facem acolo o casă de vacanță sau de bătrânețe. Ne apucam la anul. Deocamdată, finalizăm apartamentul de aici din oraș pentru că școala copilului e în centru. Total ca investiții cele două case cred că o să ne ducă undeva la jumătate de milion de euro. Fac zestre la copii!”, a mai spus Mara.

