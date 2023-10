Imagini greu de privit! O bătrână din România trăiește în condiții inumane și se luptă să supraviețuiască

Valeria Ciubotaru, o bătrână de 86 de ani din comuna vasluiană Bunești se luptă să supraviețuiască în frig și mizerie. Femeia trăiește în condiții greu de descris și nu are niciun ajutor.

Bătrâna a fost găsită în condiții mizere de un localnic. Trăiește într-o locuință dărăpănată, care aproape stă să cadă, fără vreo sursă de căldură. Pe jos sunt doar niște scânduri, , unde femeia își petrece zilele și nopțile. Într-un colț se poate zări și un pat mizerabil, însă bătrâna a fost găsită ghemuită, într-un colț, lipită de o sobă ruinată.

Localnicii nu au știut de existența bătrânei

Bătrâna de 86 de ani nu are copii, doar niște rude în vecinătate, care pare că nu îi dau vreo mână de ajutor. De altfel, nici localnicii nu știau că în sat cu ei există un om lipsit de puteri, care se luptă să supraviețuiască.

„Eu nu am crezut că în comuna noastră există asemenea cazuri, asemenea situații de oameni care trăiesc așa. Vă spun sincer, am rãmas uimit. Soția mi-a arătat si mi-a spus că bătrâna asta din Bunești trăiește în halul acesta. M-am oferit sã plătesc pe cineva, oricât ar fi, ca să îi facă o curățenie generală acestei femei. Nu se poate ca noi să lăsăm o biată bătrână să trăiască atâtea zile câte mai are, în condiții mai rele ca ale unui câine. Nu se poate.”, a spus Cristi Petrache, unul localnic din Bunești.

Imaginile sunt de-a dreptul șocante și au stârnit emoțiile vecinilor din comună. Ba chiar, Constantin Iftene, unul dintre localnici s-a oferit să o ducă pe femeie la spitalul din Huși, însă a doua zi a fost externată și s-a întors la aceleași condiții de trai.

„Am vorbit la primărie, de acolo a fost trimisă asistenta medicală comunitară, împreună cu care am fost la spital. Am transportat-o cu mașina mea. La spitalul Huși nu prea voiau să o interneze, au ținut-o apoi o noapte și a doua zi au trimis-o înapoi acasă. Inițial mi-au spus că va trebui internată la Psihiatrie, dar nu au mai făcut asta.”, a povestit Constantin Iftene.

„Uitați cum poate trăi un om”

Localnicii au fost șocați de imaginile cu bătrâna, mai ales că în urmă cu ceva timp se putea descurca singură. Vecinii din comună au povestit că o vedeau adesea la magazin, de unde își lua cele necesare. Atunci când au văzut-o nu le-a venit să creadă că un om poate supraviețui în asemenea condiții, mai rele decât ale unui câine, susțin ei.

„Noi ne plângem că e greu, dar uitați cum poate trăi un om! E fără cuvinte! E ceva care nu poate fi acceptat, într-o lume civilizată. Se vede foamea pe fața ei, e bolnavă, nu prea aude, e speriată. Viață mai grea ca a unui câine.”, a spus un om care a privit imaginile.