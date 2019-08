Imagini în exclusivitate din Turcia, de pe platoul de filmare al serialului-fenomen ”Lacrimi la Marea Neagră”, difuzat de Kanal D!

Serialul turcesc “Lacrimi la Marea Neagră”, care va începe pe 2 septembrie, la ora 20:00, la Kanal D, se bucură de un succes uriaș în Turcia. Încă de la primele difuzări, producția a înregistrat audiențe record, cumulând peste 40% cotă de piată.

Serialul spune povestea lui Nefes, o femeie care lupta sa isi recapete libertatea, dupa ce ani la rand este supusa violentelor fizice si traumelor psihice. Productia aduce astfel in prim plan o problema tulburatoare si o realitate dureroasa: violenta domestica. Actiunea serialului “Lacrimi la Marea Neagra” se desfasoara, in mare parte, pe tarmul turcesc al Marii Negre, in provincia Trabzon.

Kanal D va prezinta, in exclusivitate, imagini din casa unde Nefes, eroina acestui serial, isi gaseste refugiul si scapa de cosmarul indurat alaturi de sot. Aflata in regiunea Trabzon, pe un drum greu accesibil, in mijlocul unor plantatii de aluni, casa pare desprinsa parca din basme, fiind un punct de referinta pentru istoria arhitecturala turca. Dincolo de portile inalte, echipa de filmare e in forfota – actori, cameramani, regizori, producator, staff tehnic, make-up artisti si stilisti, cu totii sunt prinsi in febra pregatirilor pentru momentul “Actiune”.

Casa a devenit rapid loc de pelerinaj pentru fani, la poarta acesteia am regasit oameni care urmareau de la distanta agitatia, atunci cand portile se deschideau pentru ca masini cu echipament tehnic sau recuzita sa intre in curte.

O scara interioara din lemn masiv leaga parterul unde se afla masa unde se aduna familia, cu etajul superior rezervat oaspetilor. Fiecare detaliu este luat in considerare, de la vesela de pe masa, fotografiile familiei expuse pe perete, vase decorative, tesaturi cu motive traditionale turcesti, si pana la elemente moderne. Langa cladirea centrala se afla si un foaier cu mai multe compartimente.

Telespectatorii vor putea intra si ei in atmosfera extraordinara a povestii, odata cu debutul serialului la Kanal D, pe 2 septembrie, de la ora 20:00. Productia va putea fi urmarita de luni pana vineri.